3 órája
Sikeres életmentés: a mentőautóban omlott össze a 71 éves férfi keringése
Sikeres életmentésről számolt be a veol.hu. Egy 71 éves lakoshoz riasztották az ajkai mentőket hétfőn az esti órákban. A beteg bal karba és lapockába sugárzó mellkasi fájdalomra panaszkodott.
Sikeres életmentés: gyorsan cselekedtek a mentők
A kiérkező mentők megvizsgálták a beteget, a szállítás előtt azonban hirtelen keringés- és légzésleállást szenvedett, gyorsan kellett cselekedni. A mentőegység azonnal megkezdte az újraélesztést. A küzdelem szerencsére a gyors beavatkozásnak és a félautomata defibrillátor használatának köszönhetően sikerre vezetett, néhány percen belül helyre állt a beteg keringése és légzése.
További részletek a veol.hu cikkében.
