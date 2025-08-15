augusztus 15., péntek

Sikeres életmentés: a mentőautóban omlott össze a 71 éves férfi keringése

Vaol.hu

Sikeres életmentésről számolt be a veol.hu. Egy 71 éves lakoshoz riasztották az ajkai mentőket hétfőn az esti órákban. A beteg bal karba és lapockába sugárzó mellkasi fájdalomra panaszkodott.

A kiérkező mentők megvizsgálták a beteget, a szállítás előtt azonban hirtelen keringés- és légzésleállást szenvedett, gyorsan kellett cselekedni. A mentőegység azonnal megkezdte az újraélesztést. A küzdelem szerencsére a gyors beavatkozásnak és a félautomata defibrillátor használatának köszönhetően sikerre vezetett, néhány percen belül helyre állt a beteg keringése és légzése.

További részletek a veol.hu cikkében.

 

