Letörte a vasúti sorompót, majd lelépett a helyszínről a felelőtlen külföldi sofőr Vasban

A Vas Vármegyei Főügyészség közleményben tájékoztatta lapunkat, hogy a Szombathelyi Járási Ügyészség közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett vétség miatt emelt vádat azzal a külföldi férfival szemben, aki a vádirat szerint 2025 áprilisában, pótkocsis járműszerelvénnyel figyelmetlenül közelítette meg a Szombathely-Vasvár vasútvonal egyik vasúti átjáróját, ahova a fénysorompó piros jelzése ellenére behajtott, és nekiütközött a félsorompó csapórúdjának, amit letört. A sofőr ezt követően a hatóságok értesítése nélkül elhajtott a helyszínről.

A vádlott megszegte a KRESZ több rendelkezését, mert a vasúti átjáró előtt nem állt meg annak ellenére, hogy a fénysorompó villogó piros jelzést adott, és a félsorompó csapórúdja nem teljesen nyitott helyzetben állt vagy mozgott, illetve a további balesetek elkerülése érdekében sem tett meg minden tőle telhetőt.

A járási ügyészség közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását is indítványozta a vádlottal szemben, akinek a büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.