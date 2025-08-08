augusztus 8., péntek

László névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Dráma

2 órája

Kötelekkel eresztettek le egy rosszul lett látogatót a bécsi Szent István-székesegyház tornyából

Címkék#mennyezet#Stephansdom#Szent István-székesegyház

Vaol.hu
Kötelekkel eresztettek le egy rosszul lett látogatót a bécsi Szent István-székesegyház tornyából

Forrás: Stadt Wien | Feuerwehr

Nagyjából 72 méteres magasságból kellett leereszteni azt a turistát, aki a bécsi Stephansdom-ban lett rosszul pénteken délután.

Nagyjából 72 méteres magasságból kellett leereszteni azt a turistát, aki a bécsi Stephansdom-ban lett rosszul pénteken délután.
Nagyjából 72 méteres magasságból kellett leereszteni azt a turistát, aki a bécsi Stephansdom-ban lett rosszul pénteken délután.
Forrás: Stadt Wien | Feuerwehr

Nagyjából 72 méteres magasságból kellett leereszteni azt a turistát, aki a bécsi Stephansdom-ban lett rosszul pénteken délután

A Kronen Zeitung osztrák lap arról ír, a 61 éves nő egy látogatócsoporttal érkezett az osztrák főváros népszerű látványosságához. Megmászták a 343 lépcsőfokot a kilátóba, a csúcsra érve azonban a 62 éves asszony rosszul lett és összeesett. A helyszínre a mentők mellett a tűzoltóság is kivonult, és mivel az asszony saját lábán nem tudott leereszkedni a toronyból, speciális eszközöket vetettek be. A torony kilátójának mennyezetén egy biztonsági rögzítési pontot szereltek fel, majd az asszonyt kötelek és csörlő segítségével eresztették le a harangtoronyból.

Forrás: Stadt Wien | Feuerwehr

A földre érve a mentőszolgálat munkatársai ellátták, majd kórházba szállították.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu