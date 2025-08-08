Kötelekkel eresztettek le egy rosszul lett látogatót a bécsi Szent István-székesegyház tornyából

Nagyjából 72 méteres magasságból kellett leereszteni azt a turistát, aki a bécsi Stephansdom-ban lett rosszul pénteken délután.

Forrás: Stadt Wien | Feuerwehr

A Kronen Zeitung osztrák lap arról ír, a 61 éves nő egy látogatócsoporttal érkezett az osztrák főváros népszerű látványosságához. Megmászták a 343 lépcsőfokot a kilátóba, a csúcsra érve azonban a 62 éves asszony rosszul lett és összeesett. A helyszínre a mentők mellett a tűzoltóság is kivonult, és mivel az asszony saját lábán nem tudott leereszkedni a toronyból, speciális eszközöket vetettek be. A torony kilátójának mennyezetén egy biztonsági rögzítési pontot szereltek fel, majd az asszonyt kötelek és csörlő segítségével eresztették le a harangtoronyból.

A földre érve a mentőszolgálat munkatársai ellátták, majd kórházba szállították.