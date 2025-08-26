augusztus 26., kedd

Baleset

Fák közé csapódott, majd elmenekült a helyszínről a részeg sofőr - fotók

Nagy erőkkel keresték.

Nagyszabású kutatóakció indult hétfőn a délelőtti órákban Alpbachtalban. Nyomtalanul eltűnt a sofőr egy súlyos autóbaleset után. A totálkárosra tört autót egy környéken élő találta meg felborulva a fák közé csapódva.

Az ORF arról ír, egy 20 éves fiatal vette észre az útszakaszon, hogy a szalagkorlát megrongálódott. Követte az autónyomokat egy meredek réten keresztül egy erdő felé, ahol megtalálta az összeroncsolódott autót, teljesen üresen. A fiatal azonnal értesítette a segélyhívót. A hatóságok átkutatták a környéket. Az autó tulajdonosát végül otthon találták meg: nem sérült meg a balesetben, de erősen ittasnak bizonyult. A baleset pontos körülményeit még vizsgálják.

Fotók: ORF

 

 

