Súlyos baleset a 8-ason: frontálisan ütközött egy autó és egy furgon

Egy furgon és egy személyautó ütközött össze a 8-as főút 72-es kilométerszelvényénél, Városlőd térségében. A baleset következtében a személyautó vezetője beszorult, a furgon motortere füstölni kezdett. Az ajkai hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével kiszabadították a beszorult sofőrt, a füstölést pedig egy vízsugárral szüntették meg – írta meg a Katasztrófavédelem alapján a veol.hu. A Delta Hírek információi szerint súlyos baleset történt.

Súlyos baleset a 8-as főúton

Forrás: Facebook/Delta Hírek

A Delta Hírek arról ír, a balesetben hárman megsérültek, közülük ketten súlyosan.