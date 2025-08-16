augusztus 16., szombat

Súlyos baleset a Balatonnál - Árokba hajtott egy autó - helyszíni fotók

Az autóban ketten utaztak, egyiküket súlyos sérüléssel szállították kórházba a mentők.

Súlyos baleset történt szombaton a Balatonnál. 

Súlyos baleset történt a Balatonnál
Forrás: Balatonfüredi ÖT

Súlyos baleset - A részletek

Zánka után Köveskál irányában egy személygépkocsi letért az útról, árokban oldalára dőlt. Két személy utazott benne, egyiküket súlyos sérülésekkel a mentők kórházba szállították - közölte a Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság.

Baleset a Balatonnál

Fotók: Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság

 

