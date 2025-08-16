Közlekedés
1 órája
Súlyos baleset a Balatonnál - Árokba hajtott egy autó - helyszíni fotók
Az autóban ketten utaztak, egyiküket súlyos sérüléssel szállították kórházba a mentők.
Súlyos baleset történt szombaton a Balatonnál.
Súlyos baleset - A részletek
Zánka után Köveskál irányában egy személygépkocsi letért az útról, árokban oldalára dőlt. Két személy utazott benne, egyiküket súlyos sérülésekkel a mentők kórházba szállították - közölte a Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság.
Baleset a BalatonnálFotók: Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság
