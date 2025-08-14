Súlyos baleset: két mentőhelikopter is landolt az osztrák autópályán

Súlyos baleset történt csütörtökön a reggeli órákban az A4-es autópályán Ausztriában. Egy személyautó ütközött szalagkorlátnak, két ember súlyosan, kettő pedig könnyebben sérült - írt róla az ORF.

Forrás: ORF

A baleset nem sokkal reggel 7 óra után történt, egy személyautó ütközött szalagkorlátnak. Az ORF információi szerint ketten súlyosan, ketten könnyebben sérültek, a súlyos sérülteket mentőhelikopterrel szállították kórházba.

Két mentőhelikopter érkezett a helyszínre

Az ORF arról ír, a súlyos sérültekért két mentőhelikopter érkezett, az eisenstadti és a bécsújhelyi kórházba szállították őket. A mentőszolgálat mellett a Neusiedl am See-i önkéntes tűzoltók, az ASFINAG és a rendőrség is részt vett a mentésben. Az autópályát a mentési és műszaki mentési munkák idejére teljes szélességében lezárták.