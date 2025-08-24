Súlyos sérüléseket szenvedett: szálloda ablakán zuhant ki a 17 éves lány

Súlyos baleset történt egy vöcklabrucki szállodánál vasárnap hajnalban - számolt be róla a Kronen Zeitung osztrák lap.

Súlyos baleset: ablakon zuhant ki a fiatal

Forrás: Shutterstock

Súlyos baleset: ablakon zuhant ki a fiatal

Egy szálloda második emeleti ablakából zuhant ki egy 17 éves lány, egy vendég hallotta meg a segélykiáltást, majd a csattanást. Az osztrák média értesülései szerint a fiatalt a helyszínen ellátták, súlyos sérülésekkel szállították kórházba. A rendőrségi vizsgálat eredménye szerint baleset történt, nem merült fel idegenkezűség vagy öngyilkossági szándék.