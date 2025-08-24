Baleset
2 órája
Súlyos sérüléseket szenvedett: szálloda ablakán zuhant ki a 17 éves lány
Súlyos baleset: ablakon zuhant ki a fiatal
Forrás: Shutterstock
Súlyos baleset történt egy vöcklabrucki szállodánál vasárnap hajnalban - számolt be róla a Kronen Zeitung osztrák lap.
Súlyos baleset: ablakon zuhant ki a fiatal
Egy szálloda második emeleti ablakából zuhant ki egy 17 éves lány, egy vendég hallotta meg a segélykiáltást, majd a csattanást. Az osztrák média értesülései szerint a fiatalt a helyszínen ellátták, súlyos sérülésekkel szállították kórházba. A rendőrségi vizsgálat eredménye szerint baleset történt, nem merült fel idegenkezűség vagy öngyilkossági szándék.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre