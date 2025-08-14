augusztus 14., csütörtök

Baleset

4 órája

Saját traktorja szorította maga alá a 82 éves férfit - Mentőhelikopter szállította kórházba

Vaol.hu

Súlyos baleset történt szerdán a déli órákban Semriachban - számolt be róla az ORF.

Forrás: ORF

Az osztrák portál arról ír, nehéz terepen borult fel traktorjával egy férfi, a baleset során a jármű alá szorult. Az információk szerint súlyosan megsérült, mentőhelikopterrel szállították kórházba. A portál arról ír, szerdán 11.45 körül egy helybeli nő hallotta meg a férfi segélykiáltásait, valamint a traktor járó motorját. Ő riasztott a mentőket. A semriachi önkéntes tűzoltók egy kézi csörlő segítségével megemelték a járművet, így sikerült kiszabadítani a sérültet.

A súlyos balesetet a fékek meghibásodása okozhatta

A férfi elmondása szerint egy erdei úton haladt lefelé, amikor az elsődleges információk szerint a traktor fékrendszere hibásodhatott meg. Ekkor jobbra, felfelé kormányozta a traktort, amely azonban balra felborult, maga alá szorítva őt. A helyszíni orvosi ellátást követően a férfit súlyos fejsérülés gyanújával a mentőhelikopter a grazi kórházba vitte.

