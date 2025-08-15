1 órája
Mentőhelikopter érkezett: tűzoltóautó borult fel, kilencen megsérültek
Még Németországból is érkeztek tűzoltók Ausztriába a mentéshez. A felborult tűzoltóautó balesetében összesen kilencen sérültek meg.
Forrás: ORF/Arnold Klement
Súlyos sérüléssel járó közlekedési baleset történt Ausztriában, csütörtökön a délutáni órákban - számolt be róla az ORF.
Az osztrák portál arról ír, csütörtökön a déli órákban a gömingi önkéntes tűzoltóság egyik járműve szenvedett balesetet. Eddig ismeretlen körülmények között borult az oldalára. Egy ember a roncsok közé szorult, őt súlyos sérülésekkel emelték ki a járműből, majd mentőhelikopter szállította kórházba. Rajta kívül a mentők még nyolc, könyebb sérültről számoltak be.
Felborult egy tűzoltóautóFotók: ORF/Arnold Klement
Súlyos sérüléssel járt a baleset
A mentéshez a salzburgi hivatásos tűzoltóság, a németországi Laufen tűzoltói, valamint a lamprechtshauseni, gömingi, bergheimi és oberndorfi önkéntes egységek is kivonultak. A sérülteket a salzburgi kórházba, a Salzburgi Tartományi Kórházba, valamint az oberndorfi kórházba szállították.
Felborult tűzoltóautó: Vasban is történt hasonló eset
Egy Felsőszölnök és Kétvölgy közötti balesethez igyekeztek a tűzoltók még januárban, amikor járművük a tükörjégen megcsúszott és felborult.