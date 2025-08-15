augusztus 15., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Riasztás

1 órája

Mentőhelikopter érkezett: tűzoltóautó borult fel, kilencen megsérültek

Címkék#tűzoltóautó#baleset#tűzoltóság

Még Németországból is érkeztek tűzoltók Ausztriába a mentéshez. A felborult tűzoltóautó balesetében összesen kilencen sérültek meg.

Vaol.hu
Mentőhelikopter érkezett: tűzoltóautó borult fel, kilencen megsérültek

Forrás: ORF/Arnold Klement

Súlyos sérüléssel járó közlekedési baleset történt Ausztriában, csütörtökön a délutáni órákban - számolt be róla az ORF.

Súlyos sérüléssel járó közlekedés baleset történt
Súlyos sérüléssel járó közlekedés baleset történt
Forrás: ORF/Arnold Klement

Az osztrák portál arról ír, csütörtökön a déli órákban a gömingi önkéntes tűzoltóság egyik járműve szenvedett balesetet. Eddig ismeretlen körülmények között borult az oldalára. Egy ember a roncsok közé szorult, őt súlyos sérülésekkel emelték ki a járműből, majd mentőhelikopter szállította kórházba. Rajta kívül a mentők még nyolc, könyebb sérültről számoltak be.

Felborult egy tűzoltóautó

Fotók: ORF/Arnold Klement

Súlyos sérüléssel járt a baleset

A mentéshez a salzburgi hivatásos tűzoltóság, a németországi Laufen tűzoltói, valamint a lamprechtshauseni, gömingi, bergheimi és oberndorfi önkéntes egységek is kivonultak. A sérülteket a salzburgi kórházba, a Salzburgi Tartományi Kórházba, valamint az oberndorfi kórházba szállították.

Felborult tűzoltóautó: Vasban is történt hasonló eset

Egy Felsőszölnök és Kétvölgy közötti balesethez igyekeztek a tűzoltók még januárban, amikor járművük a tükörjégen megcsúszott és felborult.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu