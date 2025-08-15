Mentőhelikopter érkezett: tűzoltóautó borult fel, kilencen megsérültek

Súlyos sérüléssel járt a baleset

A mentéshez a salzburgi hivatásos tűzoltóság, a németországi Laufen tűzoltói, valamint a lamprechtshauseni, gömingi, bergheimi és oberndorfi önkéntes egységek is kivonultak. A sérülteket a salzburgi kórházba, a Salzburgi Tartományi Kórházba, valamint az oberndorfi kórházba szállították.

Felborult tűzoltóautó: Vasban is történt hasonló eset

Egy Felsőszölnök és Kétvölgy közötti balesethez igyekeztek a tűzoltók még januárban, amikor járművük a tükörjégen megcsúszott és felborult.