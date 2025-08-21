augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Ketten súlyosan megsérültek: szalagkorlátnak csapódott egy autó az M1-esen

Címkék#m1#baleset#autópálya

Súlyos sérüléssel járó közlekedési baleset történt szerdán a délutáni órákban az M1-es autópályán Ács közelében, a 96. kilométernél.

Súlyos sérüléssel járó közlekedési baleset történt.
Súlyos sérüléssel járó közlekedési baleset történt.
Fotó: Tóth Imre / Forrás: MW

Súlyos sérüléssel járó közlekedési baleset történt

A súlyos baleset részleteiről a kemma.hu azt írja, szalagkorlátnak és hirdetőtáblának csapódott egy, a sztrádáról lesodródó autó. A balesethez a tűzoltókat és mentőhelikoptert is riasztottak. Az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatta a Komárom-Esztergom vármegyei hírportált, a helyszínről egy 60 év körüli nőt súlyos sérülésekkel, egy 60 év körüli férfit pedig fejsérüléssel szállítottak kórházba.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu