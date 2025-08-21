Ketten súlyosan megsérültek: szalagkorlátnak csapódott egy autó az M1-esen

Súlyos sérüléssel járó közlekedési baleset történt szerdán a délutáni órákban az M1-es autópályán Ács közelében, a 96. kilométernél.

Fotó: Tóth Imre / Forrás: MW

A súlyos baleset részleteiről a kemma.hu azt írja, szalagkorlátnak és hirdetőtáblának csapódott egy, a sztrádáról lesodródó autó. A balesethez a tűzoltókat és mentőhelikoptert is riasztottak. Az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatta a Komárom-Esztergom vármegyei hírportált, a helyszínről egy 60 év körüli nőt súlyos sérülésekkel, egy 60 év körüli férfit pedig fejsérüléssel szállítottak kórházba.