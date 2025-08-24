augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

13 perce

Hordágyon hozták le a tűzoltók a súlyos sérüléseket szenvedett kerékpárost

Címkék#kerékpáros#baleset#sípálya

Vaol.hu

Szombaton délután szenvedett súlyos sérüléseket egy kerékpáros a szomszédos, Veszprém vármegyei Eplény mellett található bringapályán.

Szombaton délután szenvedett súlyos sérüléseket egy kerékpáros
Szombaton délután szenvedett súlyos sérüléseket egy kerékpáros
Forrás: Zirci Önkormányzati Tűzoltóság

Súlyos sérüléseket szenvedett egy kerékpáros

A veol.hu arról ír, úgy tudni a férfi súlyos sérüléseket szenvedett, a baleset pedig egy nehezen megközelíthető meredek terepen következett be, ezért a tűzoltók segítségére is szükség volt. A helyszínre a zirci önkormányzati tűzoltók érkeztek a mentőszolgálat, valamint a helyi sípálya mentőegysége mellett. A szervek összehangoltan indultak a bajbajutott férfi megmentésére.

Az embert próbáló akció részleteiről a veol.hu cikkében olvashat.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu