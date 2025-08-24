Hordágyon hozták le a tűzoltók a súlyos sérüléseket szenvedett kerékpárost

Szombaton délután szenvedett súlyos sérüléseket egy kerékpáros a szomszédos, Veszprém vármegyei Eplény mellett található bringapályán.

Forrás: Zirci Önkormányzati Tűzoltóság

A veol.hu arról ír, úgy tudni a férfi súlyos sérüléseket szenvedett, a baleset pedig egy nehezen megközelíthető meredek terepen következett be, ezért a tűzoltók segítségére is szükség volt. A helyszínre a zirci önkormányzati tűzoltók érkeztek a mentőszolgálat, valamint a helyi sípálya mentőegysége mellett. A szervek összehangoltan indultak a bajbajutott férfi megmentésére.

