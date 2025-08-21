augusztus 21., csütörtök

Vádemelés

3 órája

Súlyos testi sértés lett a szóváltás vége Szombathelyen

Súlyos testi sértés lett a szóváltás vége Szombathelyen

A Vas Vármegyei Főügyészség közleményben tájékoztatta lapunkat, hogy a Szombathelyi Járási Ügyészség súlyos testi sértés bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint 2024 augusztusában, Szombathelyen - szóváltást követően - ököllel többször fejbe ütötte, majd miután földre került, hátba és fejbe rúgta a sértettet.

A sértett a bántalmazás következtében 40 nap tényleges gyógytartamú, súlyos sérüléseket szenvedett.

A Szombathelyi Járási Ügyészség végrehajtandó fegyházbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta a többszörös visszaeső vádlottal szemben, akinek a büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.

 

 

