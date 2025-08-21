Tűzeset
Száraz fű kapott lángra Pápoc közelében
Háromszáz négyzetméteren égett a száraz fű tegnap délután Pápoc közelében. A sárvári hivatásos, a pápoci és kenyeri önkéntes tűzoltók vízsugarakkal és kéziszerszámokkal először megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat. A tűzeset során nem sérült meg senki - írta a Katasztrófavédelem.
