A rendőrök állították meg az autópályán forgalommal szemben száguldó autóst - videó

Ismét előkerült, felkapta az internet népe azt a tanulságos videót, amelyet az egyik magyar autópályán rögzítettek még pár évvel ezelőtt. A felelőtlen autós a forgalommal szemben hajtott fel, ráadásul nem is lassan.

Forrás: Facebook

A felvétel egy araszoló sorból készült, és az látható rajta, hogy egy autós nagy sebességgel érkezik, méghozzá szemben a forgalommal. A sofőrt szerencsére időben megállították, rendőrök állták el az útját és biztonságosan megfordították és félreállították.

Szemben hajtott fel

Sajnos nem az első eset, korábban többször is írtunk már megdöbbentő esetekről, amikor felelőtlen sofőrök szemből hajtottak fel főutakra, sztrádákra.

A videó IDE kattintva megnézhető.