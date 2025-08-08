Rohamszülés: szigetes rendőrök segítettek a bajban lévő kismamának

A Sziget Fesztivál biztosítási feladataiban részt vevő közlekedési járőrök tegnap 13 órakor foglalták el a helyüket a Margit híd budai hídfője közelében. Még csak pár perc telt el, amikor egy láthatóan ideges férfi lépett oda hozzájuk, hogy segítségüket kérje - kezdi a nem mindennapi történetet hivatalos közösségi oldalán a rendőrség.

A Sziget Fesztivál alatt szolgálatot teljesítő Szunyogh Márk törzsőrmester és Eszlári Dóra őrmester siettek a bajban lévő várandós nő segítségére

Forrás: Facebook/rendőrség

Sziget Fesztivál: terhes kismamán segítettek a szolgálatot teljesítő rendőrök

Mint a bejegyzésben írják, a harmincas éveiben járó férj elmondta, hogy az autóban ülő felesége terhessége 35. hetében jár, vérzik és fájásai vannak. Szigethalomról indultak és a Szent Margit Kórház Szülészeti Osztályára sietnének.

Szunyogh Márk törzsőrmester és Eszlári Dóra őrmester, a Közlekedésrendészeti Főosztály Járőrszolgálati Alosztály járőrei nem kérdezősködtek sokat, habozás nélkül jelentették az esetet, majd szirénát kapcsoltak, és irány a kórház. Rendőri felvezetéssel csupán néhány perc volt az út. A rendőrök a kórháznál sem hagyták magukra a második gyermeküket váró párt. Kerekesszéket ragadva felkísérték a hölgyet a szülészetre, és azt is megvárták, míg hozzáértő kezekbe kerül.

A rendőröknek a szolgálat folytatódott, és mosollyal az arcukon tértek vissza biztosítási feladataikhoz – és amikor mesélni kezdtek, velünk is megosztották azt az érzést, amiért érdemes ezt a hivatást választani. A bejegyzésből az is kiderül, hogy anyuka és a magzat is jól vannak.