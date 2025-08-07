augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

1 órája

Rendkívüli: Letartoztathatták a nőt, akinek elhunyt a gyermeke a szigetvári postán

Címkék#rendőrség#szigetvári posta#csecsemőhalál

Vaol.hu

Szörnyű tragédia rázta meg az országot idén februárban. Az esetről portálunkon is írtunk, a szigetvári posta épületében halt meg egy csecsemő. Az ügyben most újabb fejleményekre derült fény.

szigetvári posta
Tragédia történt a szigetvári posta épületében.
Forrás: bama.hu

Tragédia történt a szigetvári posta épületében

Nagy erőkkel vonult ki a rendőrség Pettendre a napokban. A településen az egyenruhások egy fiatal nőt állítottak elő. A bama.hu-hoz eljutott információk szerint a mostani akciónak a szigetvári postán történt csecsemőhalálhoz lehet köze.

További részletek és a rendőrség válasza a bama.hu cikkében.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu