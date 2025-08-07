Rendkívüli: Letartoztathatták a nőt, akinek elhunyt a gyermeke a szigetvári postán

Szörnyű tragédia rázta meg az országot idén februárban. Az esetről portálunkon is írtunk, a szigetvári posta épületében halt meg egy csecsemő. Az ügyben most újabb fejleményekre derült fény.

Tragédia történt a szigetvári posta épületében

Nagy erőkkel vonult ki a rendőrség Pettendre a napokban. A településen az egyenruhások egy fiatal nőt állítottak elő. A bama.hu-hoz eljutott információk szerint a mostani akciónak a szigetvári postán történt csecsemőhalálhoz lehet köze.

