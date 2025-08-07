Tragédia
Rendkívüli: Letartoztathatták a nőt, akinek elhunyt a gyermeke a szigetvári postán
Szörnyű tragédia rázta meg az országot idén februárban. Az esetről portálunkon is írtunk, a szigetvári posta épületében halt meg egy csecsemő. Az ügyben most újabb fejleményekre derült fény.
Tragédia történt a szigetvári posta épületében
Nagy erőkkel vonult ki a rendőrség Pettendre a napokban. A településen az egyenruhások egy fiatal nőt állítottak elő. A bama.hu-hoz eljutott információk szerint a mostani akciónak a szigetvári postán történt csecsemőhalálhoz lehet köze.
További részletek és a rendőrség válasza a bama.hu cikkében.
2025.02.14. 17:00
Meghalt egy csecsemő a dunántúli város postáján - újabb részletek a tragédiával kapcsolatban
