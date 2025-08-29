augusztus 29., péntek

Baleset

30 perce

Két gyerek sérült meg életveszélyesen az autópályán

Baleset történt csütörtökön az M7-es autópályán Balatonboglár térségében. Az országhatár felé vezető oldalon a 142-es kilométernél egy autó átszakította a szalagkorlátot.

Vaol.hu

A sonline.hu arról számolt be a szörnyű balesetről. Mint írják, négyen utaztak a járműben, ami csütörtök délután átszakította a szalagkorlátot az M7-es autópályán. Majd arról lehajtott és fának csapódott. 

Szörnyű baleset az M7-es autópályán.
Szörnyű baleset az M7-es autópályán.
Forrás: Önkormányzati Tűzoltóság Balatonboglár - Balatonlelle

Szörnyű baleset, mentőhelikopter a helyszínen

A portál információi szerint a Letenye felé vezető oldal 142-es kilométerénél történt balesethez több mentőautó érkezett és mentőhelikopter is úton van a helyszínre. A mentőhelikopter érkezésekor megállítják a sztráda forgalmát. A balatonboglári önkormányzati tűzoltók hamar kiértek a helyszínre és áramtalanították a gépkocsit. 

A képeket és a friss információkat a sonline.hu oldalán tekintheti meg.

