Két gyerek sérült meg életveszélyesen az autópályán

A sonline.hu arról számolt be a szörnyű balesetről. Mint írják, négyen utaztak a járműben, ami csütörtök délután átszakította a szalagkorlátot az M7-es autópályán. Majd arról lehajtott és fának csapódott.

Szörnyű baleset az M7-es autópályán.

Forrás: Önkormányzati Tűzoltóság Balatonboglár - Balatonlelle

Szörnyű baleset, mentőhelikopter a helyszínen

A portál információi szerint a Letenye felé vezető oldal 142-es kilométerénél történt balesethez több mentőautó érkezett és mentőhelikopter is úton van a helyszínre. A mentőhelikopter érkezésekor megállítják a sztráda forgalmát. A balatonboglári önkormányzati tűzoltók hamar kiértek a helyszínre és áramtalanították a gépkocsit.

A képeket és a friss információkat a sonline.hu oldalán tekintheti meg.