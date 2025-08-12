Helyi kék hírek
1 órája
Teljesen kiégett egy autó
Kigyulladt egy személyautó a Veszprém vármegyei Gógánfa határában. Teljes terjedelmében égett a jármű, és mintegy kétszáz négyzetméteren a körülötte lévő aljnövényzet is kigyulladt. A sümegi önkormányzati tűzoltók megakadályozták a tűz továbbterjedését, eloltották a lángokat, és lehűtik a felforrósodott járművet - közölte a katasztrófavédelem.
