Teljesen kiégett egy autó

Kigyulladt egy személyautó a Veszprém vármegyei Gógánfa határában. Teljes terjedelmében égett a jármű, és mintegy kétszáz négyzetméteren a körülötte lévő aljnövényzet is kigyulladt. A sümegi önkormányzati tűzoltók megakadályozták a tűz továbbterjedését, eloltották a lángokat, és lehűtik a felforrósodott járművet - közölte a katasztrófavédelem.