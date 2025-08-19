Döbbenet: a temetőben állt neki kocsit mosni egy nő

Komoly felháborodást keltett egész Ausztriában egy közösségi médiában terjedő videó, amelyen az látható, hogy egy nő egy temetői csapnál áll neki lemosni autóját. Az ORF információi szerint a videó Klagenfurtban készült és gyorsan bejárta a világhálót. Ha ítélet születik, a nő komoly bírságra számíthat.

A temetőben állt neki autót mosni

Forrás: ORF

Az ügy nem csak az interneten okozott indulatokat, a temetőüzemeltetés is vizsgálatot indított. Nem is kell mondani, a hatóságok szerint a nő tettével megszegte a temetői házirendet, ellen eljárás indult.

Intézkedik a város, cserélik a sorompót a temetőnél

A város bejelentette: kicserélik a temetőnél eddig hibásan működő sorompót. A jövőben csak azok hajthatnak be, akik mágneskártyával rendelkeznek – közölte Sandra Wassermann városi tanácsnok. Emellett az önkormányzat fokozott ellenőrzéseket ígér a temető környékére.