Baleset

55 perce

Hatalmas tömegkarambol történt az osztrák autópályán, rengeteg a sérült - fotók, videó

Tömegszerencsétlenség történt Ausztriában.

Vaol.hu
Forrás: ORF

Súlyos tömegkarambol történt az A2-es autópályán vasárnap délután, Laßnitzhöhe térségében. 

Az ORF beszámolója szerint a balesetben 33 jármű volt érintett, 29-en megsérültek, köztük egy fiatal súlyosan. Az osztrák portál információi szerint a baleset röviddel fél hat után történt, miután egy teherautó üzemanyagtartályából nagy mennyiségű üzemanyag ömlött a pályára. A kamion mögött érkező sofőrök sorra vesztették el az irányítást járműveik fölött, és egymásba csapódtak. 

Tömegkarambol az osztrák autópályán

Az osztrák sajtóhírek szerint egy súlyos sérültje van a balesetnek, egy 18 éves stájerországi nő szenvedett súlyosabb sérüléseket, érte mentőhelikopter érkezett. Rajta kívül kilencen kerültek még kórházba könnyebb sérülésekkel, a többi érintetettet a helyszínen látták el.

Órákra lezárták az autópályát

Az A2-es autópálya ezen szakaszát hosszú órákra le kellett zárni, a mentés nagy erőkkel, 

A mentés és a műszaki beavatkozás hatalmas erőket igényelt: 34 vöröskeresztes munkatárs gondoskodott a sérültekről, 72 tűzoltó és több autómentő cég dolgozott a roncsok eltávolításán. A pályát hosszú órákra teljes szélességében le kellett zárni, mert a burkolat megtisztítása is rendkívül időigényesnek bizonyult.

Az ASFINAG a torlódásban rekedt járműveket ideiglenes forgalomtereléssel a szembejövő pályára vezette. A hosszú hétvégéről hazatérő forgalomban emiatt jelentős fennakadások alakultak ki.

 

