Bevetésre készen: új traffibox figyeli a gyorshajtókat a vasi településen

Rábasömjénben élesedik a napokban az új traffibox - derült ki a Sárvár Lendületben városi közösségi oldalról.

Rábasömjénben élesedik a napokban az új traffibox

Forrás: MW/archív

Élesedik az új traffibox

- A városrész lakóinak kérésére mérik majd a településre Sárvár felől érkező járművek sebességét - mondta el Varga Károly, a városrész önkormányzati képviselője, aki hozzátette: a traffibox forgatható, így a másik irányból érkező gépkocsik esetében is tud sebességet mérni. A szakaszon az elmúlt években sok gondot és számos balesetveszélyes szituációt okozott a gyorshajtás. A rábasömjéniek bíznak abban, hogy a traffibox telepítésével biztonságosabbá válik a közlekedés a városrészen.