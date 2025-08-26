augusztus 26., kedd

Autósok figyelem!

Bevetésre készen: új traffibox figyeli a gyorshajtókat a vasi településen

Címkék#balesetveszélyes#traffibox#Rábasömjénben

Vaol.hu

Rábasömjénben élesedik a napokban az új traffibox - derült ki a Sárvár Lendületben városi közösségi oldalról. 

Forrás: MW/archív

Élesedik az új traffibox

- A városrész lakóinak kérésére mérik majd a településre Sárvár felől érkező járművek sebességét - mondta el Varga Károly, a városrész önkormányzati képviselője, aki hozzátette: a traffibox forgatható, így a másik irányból érkező gépkocsik esetében is tud sebességet mérni. A szakaszon az elmúlt években sok gondot és számos balesetveszélyes szituációt okozott a gyorshajtás. A rábasömjéniek bíznak abban, hogy a traffibox telepítésével biztonságosabbá válik a közlekedés a városrészen.

