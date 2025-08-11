Tragédia a közúton! Sziklának ütközött, újraélesztették, de belehalt a súlyos sérüléseibe

Tragédia a közúton Karintiában - Hajnali fél kettő körül az olasz motoros a városi úton haladt, feltehetően túl gyorsan – közölte a rendőrség. Egy jobbkanyarban letért az útról balra, és a motoros frontálisan ütközött egy nagy sziklával. A motoros körülbelül 25 méterre a motortól egy patakmederbe zuhant.

Tragédia a közúton Karintiában: a motoros a kórházban életét vesztette

Forrás: ORF

Tragédia a közúton - Újraélesztés után szállították kórházba

Két barátja értesítette a mentőket. A férfi először reagált a segítségre, de végül elvesztette az eszméletét, és a mentősöknek újra kellett éleszteniük. Folyamatos újraélesztés mellett mentővel szállították a Villach Regionális Kórházba, ahol végül belehalt sérüléseibe.