2 órája
Tragédia a közúton! Sziklának ütközött, újraélesztették, de belehalt a súlyos sérüléseibe
Hétfő hajnalban egy 26 éves olasz férfi motorkerékpárral letért egy Hohenthurn-i önkormányzati útról. Egy nagy sziklának ütközött, és körülbelül 25 métert zuhant egy patakmederbe. Újraélesztették, de a kórházban belehalt súlyos sérüléseibe.
Tragédia a közúton Karintiában - Hajnali fél kettő körül az olasz motoros a városi úton haladt, feltehetően túl gyorsan – közölte a rendőrség. Egy jobbkanyarban letért az útról balra, és a motoros frontálisan ütközött egy nagy sziklával. A motoros körülbelül 25 méterre a motortól egy patakmederbe zuhant.
Tragédia a közúton - Újraélesztés után szállították kórházba
Két barátja értesítette a mentőket. A férfi először reagált a segítségre, de végül elvesztette az eszméletét, és a mentősöknek újra kellett éleszteniük. Folyamatos újraélesztés mellett mentővel szállították a Villach Regionális Kórházba, ahol végül belehalt sérüléseibe.