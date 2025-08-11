augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Súlyos baleset

2 órája

Tragédia a közúton! Sziklának ütközött, újraélesztették, de belehalt a súlyos sérüléseibe

Címkék#Ausztria#kórházban#Karintiában#baleset#rendőrség

Hétfő hajnalban egy 26 éves olasz férfi motorkerékpárral letért egy Hohenthurn-i önkormányzati útról. Egy nagy sziklának ütközött, és körülbelül 25 métert zuhant egy patakmederbe. Újraélesztették, de a kórházban belehalt súlyos sérüléseibe.

Vaol.hu

Tragédia a közúton Karintiában - Hajnali fél kettő körül az olasz motoros a városi úton haladt, feltehetően túl gyorsan – közölte a rendőrség. Egy jobbkanyarban letért az útról balra, és a motoros frontálisan ütközött egy nagy sziklával. A motoros körülbelül 25 méterre a motortól egy patakmederbe zuhant. 

Tragédia a közúton
Tragédia a közúton Karintiában: a motoros a kórházban életét vesztette
Forrás: ORF

Tragédia a közúton - Újraélesztés után szállították kórházba

Két barátja értesítette a mentőket. A férfi először reagált a segítségre, de végül elvesztette az eszméletét, és a mentősöknek újra kellett éleszteniük. Folyamatos újraélesztés mellett mentővel szállították a Villach Regionális Kórházba, ahol végül belehalt sérüléseibe.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu