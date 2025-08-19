Tragédia Ausztriában: Étterem stégjéről esett a tóba egy férfi, nem tudták megmenteni

A szombat este a Wörthi-tóba esett férfi felkutatására hétfő este indítottak újabb, nagyszabású akciót, miután az előző keresések sikertelenül zárultak. A Salzburgi Vízimentők speciális vontatott szonárberendezését is bevetettek. A férfit szombat óta nem találták, akkor esett az éttermi úsztó stégről a vízbe - írja az orf. A tragédia Ausztriában, a Wörthi-tónál történt.

Tragédia Ausztriában

Forrás: Wasserrettung Salzburg

A salzburgi egység tapasztalt szakemberei éjszaka, a hajóforgalom hiányában kezdték meg a kutatást. Egy speciális csónakról vontatott szonárral pásztázták a tó vizét. A szonár egy-egy menettel 50 méter széles sávot volt képes átvizsgálni. Négy órán keresztül, szűk sávokban haladva fésülték át a területet, végül a berendezés egy lehetséges leletre utaló jelet küldött. Ekkor a szakemberek egy bójával jelölték meg a pontos helyszínt.

Az éjfél után megjelölt, a Maria Wörth-i hajóállomástól mintegy 370 méterre lévő ponthoz négy mentőbúvár érkezett. A búvárok mintegy 38 méteres mélységben találták meg a holttestet, majd kiemelték a vízből. A helyszín mindössze 20 méterre volt attól a területtől, ahol korábban már keresték az eltűntet.

A rendőrség megkezdte a további nyomozást az ügyben. A Stájerországból származó férfi egy úszó gasztro-platformról esett a tóba. A szemtanúk elmondása szerint a férfi felállt az asztaltól, elindult a platform széle felé, majd a vízbe zuhant. Felszínre emelkedett, úszni kezdett, de hirtelen elmerült. Az esettel kapcsolatban vizsgálják azt is, hogy az úszó platform a jelenlegi formájában egyáltalán közlekedhetett-e a tavon.