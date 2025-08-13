46 perce
Tragédia Jesoloban: holtan találtak egy 6 éves kisfiút
Egy mindössze hatéves kisfiú tűnt el a tengerben, és 11 órányi kétségbeesett keresés után a holttestét találták meg a búvárok. A Tragédia Jesoloban történt.
A tragédia Jesoloban történt, ahol sok magyar is pihen nyaranta. Hétfő délután, nem sokkal 15:40 után egy anyuka rémülten jelezte, hogy a hatéves fia eltűnt a vízből. A család Olaszországban, Cavallino-Treporti strandján pihent, Jesolo közelében, és a gyermek egy rövid pillanatra kikerült az anya látómezejéből - írja a Kurier.
Tragédia Jesoloban
Azonnal megkezdődött a hatalmas erőkkel folytatott mentőakció. A mentőszolgálat, a parti őrség, a rendőrség és a tűzoltóság is a helyszínre sietett, utóbbiak még helikoptert is bevetettek a kutatáshoz. A parton nyaralók és helyiek százai alkottak emberi láncot, hogy átfésüljék a partszakaszt, remélve, hogy megtalálják a kisfiút. Carlo fotóit mindenhová kitették, a kempingekbe és az éttermekbe, hogy minél többen felismerhessék.
Már nem tudtak rajta segíteni
A szomorú hír kedd hajnalban, 2:45-kor érkezett. A tűzoltóság búvárai szonár segítségével találták meg a kisfiú élettelen testét, nagyjából 100 méterre a parttól, két méteres mélységben. A hatéves kisfiún már nem lehetett segíteni.
