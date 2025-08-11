Újabb kamasz hunyt el, szörnyű, ami történt

A Sopronmédia információi szerint tragédia történt hétfőn este Sopronban: egy 16 éves fiú kizuhant egy 4. emeleti lakás ablakán. A mentők perceken belül a helyszínre érkeztek, de már nem tudtak segíteni az áldozaton. A kisalfold.hu értesülései szerint a helyszínen a mentők egy fiatal fiú halálának tényét állapították meg.

Tragédia: meghalt egy 16 éves fiú, miután kiesett az ablakon Sopronban

Forrás: MW/archív

Tragédiák - kamaszok hunytak el

Sajnos az elmúlt időszakban nem ez volt az egyetlen olyan tragikus eset, amelyben egy kamasz veszítette életét. Az elmúlt héten számoltunk be arról, hogy drámai életmentés zajlott a szekszárdi Baka István Általános Iskolában. Egy fiatal lány lett rosszul edzés közben, elkezdett remegni, majd leállt a szíve. A Tarr KSC Szekszárd korosztályos kosárlabdázójának edzője azonnal megkezdte az újraélesztését a mentők kiérkezéséig. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, a fiatal sportolót sikerült újraéleszteni, majd ezt követően kórházba szállították. Ekkor még az ország abban reménykedett, hogy nem történi tragédia. Szombaton aztán jött a borzasztó hír, hogy a szakemberek nem tudták megmenteni a fiatal sportoló életét: meghalt. Fricsi Dóra mindössze 12 éves volt. Egyesülete a család gyászában osztozva fekete-fehérre változtatta közösségi oldalán profilképét és borítóképét, ahova özönlenek a részvétnyilvánító üzenetek.

Vasban is történt tragédia

Sajnos vármegyénk sem maradt ki az utóbbi időben a kamaszokkal történt tragédiából. Pár hónapja számoltunk be róla, hogy négyhónapos megfeszített küzdelem után, május 25-én feladta a harcot Czenki Márk szervezete, aki még januárban szenvedett súlyos autóbalesetet. A 19 éves vasi fiú a sportnak élt, korábban több szombathelyi egyesületben is focizott, 16 éves kora óta pedig NB II-es kézilabda-mérkőzéseket vezetett. A magyar kézilabda-szövetség búcsújában méltatta Márkot, akinek nagy esélye lett volna egy komoly játékvezetői karriert befutni.

Gyűjtés Czenki Márk emlékére

A fiú, akinek mindenki belefért a szívébe, nem fért bele a kórházi ágyba, mert túl magas volt. Barátainak szülei az ápolás hosszú heteiben elhatározták, hogy egy kellő hosszúságú betegágyat vásárolnak. Ezt azonban Márk már nem tudta megvárni.