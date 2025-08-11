augusztus 11., hétfő

Tragédia

45 perce

Újabb kamasz hunyt el, szörnyű, ami történt

Kizuhant az ablakon és meghalt egy 16 éves fiú Sopronban. Sajnos az elmúlt időszakban nem ez volt az egyetlen olyan tragédia, amelyben egy kamasz veszítette életét.

Vaol.hu

A Sopronmédia információi szerint tragédia történt hétfőn este Sopronban: egy 16 éves fiú kizuhant egy 4. emeleti lakás ablakán. A mentők perceken belül a helyszínre érkeztek, de már nem tudtak segíteni az áldozaton. A kisalfold.hu értesülései szerint a helyszínen a mentők egy fiatal fiú halálának tényét állapították meg.

Tragédia
Tragédia: meghalt egy 16 éves fiú, miután kiesett az ablakon Sopronban
Forrás: MW/archív

Tragédiák - kamaszok hunytak el

Sajnos az elmúlt időszakban nem ez volt az egyetlen olyan tragikus eset, amelyben egy kamasz veszítette életét. Az elmúlt héten számoltunk be arról, hogy drámai életmentés zajlott a szekszárdi Baka István Általános Iskolában. Egy fiatal lány lett rosszul edzés közben, elkezdett remegni, majd leállt a szíve. A Tarr KSC Szekszárd korosztályos kosárlabdázójának edzője azonnal megkezdte az újraélesztését a mentők kiérkezéséig. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, a fiatal sportolót sikerült újraéleszteni, majd ezt követően kórházba szállították. Ekkor még az ország abban reménykedett, hogy nem történi tragédia. Szombaton aztán jött a borzasztó hír, hogy a szakemberek nem tudták megmenteni a fiatal sportoló életét: meghalt. Fricsi Dóra mindössze 12 éves volt. Egyesülete a család gyászában osztozva fekete-fehérre változtatta közösségi oldalán profilképét és borítóképét, ahova özönlenek a részvétnyilvánító üzenetek. 

Vasban is történt tragédia

Sajnos vármegyénk sem maradt ki az utóbbi időben a kamaszokkal történt tragédiából. Pár hónapja számoltunk be róla, hogy négyhónapos megfeszített küzdelem után, május 25-én feladta a harcot Czenki Márk szervezete, aki még januárban szenvedett súlyos autóbalesetet. A 19 éves vasi fiú a sportnak élt, korábban több szombathelyi egyesületben is focizott, 16 éves kora óta pedig NB II-es kézilabda-mérkőzéseket vezetett. A magyar kézilabda-szövetség búcsújában méltatta Márkot, akinek nagy esélye lett volna egy komoly játékvezetői karriert befutni. 

Gyűjtés Czenki Márk emlékére

A fiú, akinek mindenki belefért a szívébe, nem fért bele a kórházi ágyba, mert túl magas volt. Barátainak szülei az ápolás hosszú heteiben elhatározták, hogy egy kellő hosszúságú betegágyat vásárolnak. Ezt azonban Márk már nem tudta megvárni. 

A szándék azonban élő maradt, az elhatározás erős, a magas betegek ápolására alkalmas ágyat az ügyért összefogók a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórháznak kívánják adományozni. A kezdeményezést Márk egykori iskolája, a szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium karolta fel. Erről információk ITT!

 

 

