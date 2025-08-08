Tragédia: meghalt két magyar katona

Tragédia történt: néhány napon belül meghalt két magyar katona - derült ki a Honvédelmi Minisztérium MTI számára eljuttatott közleményéből.

Tragédia történt: néhány napon belül meghalt két magyar katona. Képünk illusztráció!

Forrás: MW/archív

Tragédia: 47 éves főtörzsőrmestert és egy 29 éves szakaszvezetőt gyászol a honvédség

Mint írják, 2025. augusztus 5-én elhunyt egy magyar főtörzsőrmester, aki az EUFOR békefenntartó misszióban, Szarajevóban teljesített szolgálatot. A 47 éves katona 2024 augusztusa óta szolgált a misszióban az MH Légi Műveleti és Irányítási Központ állományából. Az elhunyt hazaszállítását a Magyar Honvédség biztosította.

2025. augusztus 7-én, Sirok és Kékestető között végrehajtott menetgyakorlat során a Magyar Honvédség egyik 29 éves szakaszvezetője rosszul lett, majd keringése leállt. A helyszínen tartózkodó harctéri életmentő azonnal megkezdte az újraélesztést, amit a kiérkező mentőszolgálat folytatott. Az életmentési kísérlet sikertelen volt. A halál körülményeit mindkét esetben szakértők vizsgálják.

A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt katonák családjainak és szeretteinek. Emléküket tisztelettel megőrizzük - zárják a közleményt.

Júniusban egy amerikai katona halt meg Magyarországon

Ahogy arról beszámoltunk, meghalt egy amerikai katona, egy pedig súlyosan megsérült a Veszprém melletti Camp Croft nemzetközi katonai bázison, amikor felborult egy katonai jármű egy hadgyakorlaton még júniusban.