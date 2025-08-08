augusztus 8., péntek

László névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

42 perce

Tragédia: meghalt két magyar katona

Címkék#Magyar Honvédség#Szarajevóban#menetgyakorlat#Honvédelmi Minisztérium#katona

Az elmúlt napokban sajnos két veszteség is érte a honvédséget

Vaol.hu
Tragédia: meghalt két magyar katona

Forrás: hmzrinyi.hu

Tragédia történt: néhány napon belül meghalt két magyar katona - derült ki a Honvédelmi Minisztérium MTI számára eljuttatott közleményéből.

Tragédia történt: néhány napon belül meghalt két magyar katona
Tragédia történt: néhány napon belül meghalt két magyar katona. Képünk illusztráció!
Forrás: MW/archív

Tragédia: 47 éves  főtörzsőrmestert és egy 29 éves szakaszvezetőt gyászol a honvédség

Mint írják, 2025. augusztus 5-én elhunyt egy magyar főtörzsőrmester, aki az EUFOR békefenntartó misszióban, Szarajevóban teljesített szolgálatot. A 47 éves katona 2024 augusztusa óta szolgált a misszióban az MH Légi Műveleti és Irányítási Központ állományából. Az elhunyt hazaszállítását a Magyar Honvédség biztosította.

2025. augusztus 7-én, Sirok és Kékestető között végrehajtott menetgyakorlat során a Magyar Honvédség egyik 29 éves szakaszvezetője rosszul lett, majd keringése leállt. A helyszínen tartózkodó harctéri életmentő azonnal megkezdte az újraélesztést, amit a kiérkező mentőszolgálat folytatott. Az életmentési kísérlet sikertelen volt. A halál körülményeit mindkét esetben szakértők vizsgálják.

A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt katonák családjainak és szeretteinek. Emléküket tisztelettel megőrizzük - zárják a közleményt.

Júniusban egy amerikai katona halt meg Magyarországon

Ahogy arról beszámoltunk, meghalt egy amerikai katona, egy pedig súlyosan megsérült a Veszprém melletti Camp Croft nemzetközi katonai bázison, amikor felborult egy katonai jármű egy hadgyakorlaton még júniusban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu