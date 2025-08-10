Szörnyű tragédia történt: vízbe fulladt egy strandoló

Vasárnap délelőtt érkezett testvérportlunkhoz, a bama.hu-hoz az információ, miszerint szörnyű tragédia történt: vízbe fulladt valaki az orfűi strandon. A Baranya vármegyei portál úgy tudja, hogy egy holttestet emeltek ki az Orfű Pécsi-tóból, az Árnyas Part Szabadstrandnál. Az Országos Mentőszolgálat megerősítette a bama.hu információit a halálesettel kapcsolatban. Mint kiderült, a helyszínen a mentők egy 60 év körüli férfi halálának tényét állapították meg.

Szörnyű tragédia történt az orfűi strandon

Forrás: bama.hu

