Tragédia

35 perce

Szörnyű tragédia történt: vízbe fulladt egy strandoló

Címkék#strand#tragédia#gyász

Drámai pillanatokat éltek át vasárnap az Orfűn strandolók.

Vaol.hu

Vasárnap délelőtt érkezett testvérportlunkhoz, a bama.hu-hoz az információ, miszerint szörnyű tragédia történt: vízbe fulladt valaki az orfűi strandon. A Baranya vármegyei portál úgy tudja, hogy egy holttestet emeltek ki az Orfű Pécsi-tóból, az Árnyas Part Szabadstrandnál. Az Országos Mentőszolgálat megerősítette a bama.hu információit a halálesettel kapcsolatban. Mint kiderült, a helyszínen a mentők egy 60 év körüli férfi halálának tényét állapították meg.

Szörnyű tragédia történt az orfűi strandon
Szörnyű tragédia történt az orfűi strandon
Forrás: bama.hu

A bama.hu teljes cikkét ITT olvashatja!

Az egyik dunántúli strandon tragédia, a másikon életmentés történt

 

 

