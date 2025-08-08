augusztus 8., péntek

Tragédia

1 órája

Így búcsúztak Józsikától - Focizás után lett rosszul és vesztette életét a 11 éves kisfiú

Tragédia történt a múlt hétvégén a Békés vármegyei Lőkösházán. Ahogy arról korábban írtunk, focizás után lett rosszul és hunyt el egy 11 éves kisfiú.

Tragédia Lőkösházán: búcsúznak a kisfiútól

A Tények úgy tudja, a gyermek nagymamája udvarán játszott, amikor hirtelen rosszul lett és összeesett. A gyermeket a jelen lévő rokonok és a mentők is próbálták újraéleszteni, de már nem tudtak segíteni rajta. A fiút az egész falu gyászolja, több százan kísérték utolsó útjára.

 

