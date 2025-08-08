Holtan találtak egy embert a tűzoltók

Tragikus esetről számolt be a zaol.hu a Katasztrófavédelem közlése alapján.

Tragikus eset: holtan találták a tűzoltók a tulajdonost.

Fotó: Szakony Attila / Forrás: MW/archív

Alsópáhokra riasztották a tűzoltókat pénteken a délelőtti órákban, ahol nem adott magáról életjelet egy ember. A helyszínre a keszthelyi hivatásos tűzoltók érkeztek, akik bejutottak a házba. Bent sajnos beigazolódott a legrosszabb, holtan találták a tulajdonost, akit átadtak a mentőknek.