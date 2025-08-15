augusztus 15., péntek

Felvonulás

2 órája

Truck Fest Szombathely: több helyen is rendőrök irányítják majd a forgalmat a városban

Címkék#Szombathely#Bartók Béla körút#Körmendi út

Forrás: VN

Több ponton is rendőri irányítás mellett haladhat majd a forgalom a péntek esti Truck Fest kamionos és motoros felvonulás miatt, 19 óra és 21 óra között Szombathelyen. A részletekről a Vas vármegyei rendőrség közösségi oldalán tájékoztattak. Mint írják, Szombathely számos pontján várható a forgalom lassulása, rendőri irányítás. A helyszíneken található közlekedési jelzőlámpák 18.50 óra és 21.10 óra között nem üzemelnek. Arra kérnek mindenkit, hogy fokozott türelemmel közlekedjenek a felvonulás idején.

A felvonulás útvonala:

Szombathely, Söptei út - Semmelweis Ignác utca - Vörösmarty Mihály utca - Szent Márton utca -Thököly Imre utca - Kiskar utca - Óperint utca - Körmendi út - Brenner Tóbiás körút - Jókai Mór utca - Bartók Béla körút – Rohonci út - Váci Mihály utca - Paragvári utca – Szent Imre herceg útja – Szófia utca – 11-es Huszár út /majd a Bocskai krt. - Semmelweis I. u. - Söptei u érintésével vissza a Reptérre/

 

