Hatalmas lángokkal égett egy autó Ausztriában - fotók
Holzschlagban, Unterkohlstätten (Oberwart járás) járásában a tűzoltókat szerda este riasztották egy járműtűzhöz. Az autó teljesen megsemmisült.
Az autó egy lakóépület előtt parkolt. A lángok oka kezdetben ismeretlen volt. A tűzoltóknak sikerült gyorsan eloltaniuk a tüzet, és megakadályozniuk, hogy az átterjedjen egy lakóépületre - számolt be az esetről a burgerland.orf.at.
Lángba borult egy autó AusztriábanFotók: burgerland.orf.at
A műveletet körülbelül egy óra alatt befejezték, senki sem sérült meg. A Holzschlagi Tűzoltóság 21 fővel vonult be a helyszínre.
