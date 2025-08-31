augusztus 31., vasárnap

Hatalmas lángokkal égett egy autó Ausztriában - fotók

Címkék#Ausztria#burgerlandi#tűzoltók#tűz#sofőr

Holzschlagban, Unterkohlstätten (Oberwart járás) járásában a tűzoltókat szerda este riasztották egy járműtűzhöz. Az autó teljesen megsemmisült.

Az autó egy lakóépület előtt parkolt. A lángok oka kezdetben ismeretlen volt. A tűzoltóknak sikerült gyorsan eloltaniuk a tüzet, és megakadályozniuk, hogy az átterjedjen egy lakóépületre - számolt be az esetről a burgerland.orf.at.

Lángba borult egy autó Ausztriában

Fotók: burgerland.orf.at

A műveletet körülbelül egy óra alatt befejezték, senki sem sérült meg. A Holzschlagi Tűzoltóság 21 fővel vonult be a helyszínre.

