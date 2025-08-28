3 órája
Tűz keltett riadalmat Körmenden: kigyulladt egy lakás, ki kellett üríteni az egész társasházat - fotók
Többlakásos lakóépület negyedik emeleti lakásának fürdőszobájában keletkezett tűz kedden hajnalban Körmenden. Az elektromos tüzet egy háztartási gép okozta.
Forrás: Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
A tűzesethez a körmendi és szombathelyi hivatásos tűzoltók, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat egységei vonultak. A tűzeset idején az érintett lakásban három fő tartózkodott, ők a tűzoltók kiérkezéséig elhagyták az ingatlant. A fürdőszobából kiinduló tűz a lakás más helységeire is továbbterjedt, a keletkező hő és füst pedig a többi helységben is károkat okozott, lakhatatlanná téve a lakást. A kiérkező tűzoltók a tüzet egy vízsugárral eloltották, az érintett lakóépületet pedig átszellőztették. A tűzoltás idejére a társasház többi lakását további 30 fő is elhagyta, ők a beavatkozást követően visszatérhettek otthonaikba - számolt be a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Kigyulladt egy lakás Körmenden, ki kellett üríteni az egész társasházatFotók: Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Mentők, rendőrök és tűzoltók vonultak egy balesethez Sorokpolányba - helyszíni fotók
Szarvaskend: jöhet a Ferencváros! - Így készülnek a történelmi meccsre a vasi faluban - fotók