augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzeset

3 órája

Tűz keltett riadalmat Körmenden: kigyulladt egy lakás, ki kellett üríteni az egész társasházat - fotók

Címkék#tűzeset#társasház#Körmend

Többlakásos lakóépület negyedik emeleti lakásának fürdőszobájában keletkezett tűz kedden hajnalban Körmenden. Az elektromos tüzet egy háztartási gép okozta.

Vaol.hu
Tűz keltett riadalmat Körmenden: kigyulladt egy lakás, ki kellett üríteni az egész társasházat - fotók

Forrás: Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A tűzesethez a körmendi és szombathelyi hivatásos tűzoltók, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat egységei vonultak. A tűzeset idején az érintett lakásban három fő tartózkodott, ők a tűzoltók kiérkezéséig elhagyták az ingatlant. A fürdőszobából kiinduló tűz a lakás más helységeire is továbbterjedt, a keletkező hő és füst pedig a többi helységben is károkat okozott, lakhatatlanná téve a lakást. A kiérkező tűzoltók a tüzet egy vízsugárral eloltották, az érintett lakóépületet pedig átszellőztették. A tűzoltás idejére a társasház többi lakását további 30 fő is elhagyta, ők a beavatkozást követően visszatérhettek otthonaikba - számolt be a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. 

Kigyulladt egy lakás Körmenden, ki kellett üríteni az egész társasházat

Fotók: Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu