Tűz keltett riadalmat Körmenden: kigyulladt egy lakás, ki kellett üríteni az egész társasházat - fotók

A tűzesethez a körmendi és szombathelyi hivatásos tűzoltók, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat egységei vonultak. A tűzeset idején az érintett lakásban három fő tartózkodott, ők a tűzoltók kiérkezéséig elhagyták az ingatlant. A fürdőszobából kiinduló tűz a lakás más helységeire is továbbterjedt, a keletkező hő és füst pedig a többi helységben is károkat okozott, lakhatatlanná téve a lakást. A kiérkező tűzoltók a tüzet egy vízsugárral eloltották, az érintett lakóépületet pedig átszellőztették. A tűzoltás idejére a társasház többi lakását további 30 fő is elhagyta, ők a beavatkozást követően visszatérhettek otthonaikba - számolt be a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.