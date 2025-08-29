Három és fél éves kislány mentette meg a családját Körmenden - videó

Ahogy arról beszámoltunk, többlakásos lakóépület negyedik emeleti lakásának fürdőszobájában keletkezett tűz kedden hajnalban Körmenden. Mint a katasztrófavédelem beszámolójából kiderült, A tűzeset idején az érintett lakásban három fő tartózkodott, ők a tűzoltók kiérkezéséig elhagyták az ingatlant. A fürdőszobából kiinduló tűz a lakás más helységeire is továbbterjedt, a keletkező hő és füst pedig a többi helységben is károkat okozott, lakhatatlanná téve a lakást. A kiérkező tűzoltók a tüzet egy vízsugárral eloltották, az érintett lakóépületet pedig átszellőztették. A tűzoltás idejére a társasház többi lakását további 30 fő is elhagyta, ők a beavatkozást követően visszatérhettek otthonaikba. Újabb fejlemények derültek ki a tűzesettel kapcsolatban, hogy szörnyű tragédiával is végződhetett volna, ha nincs a három és fél éves kislány, aki felébredt hajnalban.

Tűzeset: a körmendi lakás fürdőszobályában csaptak fel a lángok

Körmendi tűzeset: három és fél éves kislány mentette meg a szüleit

A Tények helyszíni riportjában megszólalt Tóth Benjamin, a kislány apukája az esettel kapcsolatban:

Hajnali fél háromkor arra ébredtünk, hogy a 3,5 éves kislányunk nem látta már a füsttől a vizét. A felébresztette az édesanyját, aki ébresztett engem, hogy nagy baj van. Füst van a lakásban, nem tudtuk honnan jön, gyors kimenekültünk a teraszra

– mondta a Tényeknek Tóth Benjamin.

A családfő azt is mondta a Tényeknek, hogy hatalmas szerencséjük volt, hogy a lányuk felébredt.

Valószínűleg már csak zsákokban távoztunk volna a lakásból

– tette hozzá Benjamin.

Mire a tűzoltók megérkeztek az apa két porral oltót is kifújt, de nem tudta eloltani a tüzet. A lángokat végül a katasztrófavédelem munkatársai fékezték meg.

