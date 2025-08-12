Érvényben a tűzgyújtási tilalom, de sokan nem törődtek ezzel Vasban - lett is baj bőven

Mint az ismeretes, az ország bizonyos vármegyéiben - Vas is ide tartozik - már egy ieje tűzgyújtási tilalom lépett életbe, amit az elmúlt napokban országossá terjesztettek ki. A Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatásából kiderül, hogy sajnos Vas vármegyében sokan nem tartják be, és a tilalom ellenére égetik el növényi hulladékaikat. Ebből volt baj bőven az elmúlt napokban, ugyanis nyolc tűzesethez is riasztották a tűzoltókat, ezek közül több elkerülhető lett volna, ha az emberek betartják a szabályokat.

Tűzgyújtási tilalom idején égettek Kőszegen (is), meg is lett belőle a probléma, a tűzoltóknak kellett beavatkozni

Forrás: Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Az elmúlt napok tűzesetei Vasból - tűzgyújtási tilalom idején

Növényi hulladékot égetett pénteken délután egy lakó Kőszegen, a Ciklámen utcában. A város önkormányzati tűzoltói vízsugárral a lángokat eloltották, valamint felhívták az égetést végző személy figyelmét a tűzgyújtási szabályok maradéktalan betartására - kezdte beszámolóját az elmúlt napok tűzeseteiről a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Tűzhelyen felejtett étel miatt keletkezett füst szombaton reggel egy körmendi társasházba, a Rákóczi utcában. A város hivatásos tűzoltóinak kiérkezése előtt az ételt a tűzhelyről eltávolították. Az egység nagy teljesítményű ventillátorral a lakást és a lépcsőházat átszellőztették.

Személyautó motorterében keletkezett tűz szombaton délután Horvátzsidány közelében. A kőszegi önkormányzati és helyi önkéntes tűzoltók kiérkezéséig az ott tartózkodók a lángokat egy porral oltó tűzoltó készülékkel megfékezték. Az egységek a gépjárművet hőkamerával átvizsgálták, de további izzást már nem tapasztaltak.

Út szélén parkoló autó műszerfalánál keletkezett tűz vasárnap délelőtt Sárváron, az ostffyasszonyfai utcában. A tűz az utastérre is átterjedt. A sárvári hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, vízsugárral a tüzet eloltották. Az egység az oltást követően az autót hőkamerával átvizsgálták, de további izzást nem tapasztaltak.

Hatvan négyzetméteren égett vasárnap délután a száraz fű egy magasfeszültségű villanyoszlop alatt Zsira közelében. A csepregi önkormányzati, a helyi, a répcevisi és a peresznyei önkéntes tűzoltók a helyszínre kérték az áramszolgáltató szakembereit. Az egységek három vízsugárral és kéziszerszámokkal a tűz továbbterjedését megakadályozták és eloltották a lángokat.