1 órája
Érvényben a tűzgyújtási tilalom, de sokan nem törődtek ezzel Vasban - lett is baj bőven
Nyolc tűzeset miatt riasztották a tűzoltókat a hétvégén és a hét első napján. Pedig tűzgyújtási tilalom van érvényben már egy ideje Vas vármegyében.
Mint az ismeretes, az ország bizonyos vármegyéiben - Vas is ide tartozik - már egy ieje tűzgyújtási tilalom lépett életbe, amit az elmúlt napokban országossá terjesztettek ki. A Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatásából kiderül, hogy sajnos Vas vármegyében sokan nem tartják be, és a tilalom ellenére égetik el növényi hulladékaikat. Ebből volt baj bőven az elmúlt napokban, ugyanis nyolc tűzesethez is riasztották a tűzoltókat, ezek közül több elkerülhető lett volna, ha az emberek betartják a szabályokat.
Az elmúlt napok tűzesetei Vasból - tűzgyújtási tilalom idején
Növényi hulladékot égetett pénteken délután egy lakó Kőszegen, a Ciklámen utcában. A város önkormányzati tűzoltói vízsugárral a lángokat eloltották, valamint felhívták az égetést végző személy figyelmét a tűzgyújtási szabályok maradéktalan betartására - kezdte beszámolóját az elmúlt napok tűzeseteiről a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Tűzhelyen felejtett étel miatt keletkezett füst szombaton reggel egy körmendi társasházba, a Rákóczi utcában. A város hivatásos tűzoltóinak kiérkezése előtt az ételt a tűzhelyről eltávolították. Az egység nagy teljesítményű ventillátorral a lakást és a lépcsőházat átszellőztették.
Személyautó motorterében keletkezett tűz szombaton délután Horvátzsidány közelében. A kőszegi önkormányzati és helyi önkéntes tűzoltók kiérkezéséig az ott tartózkodók a lángokat egy porral oltó tűzoltó készülékkel megfékezték. Az egységek a gépjárművet hőkamerával átvizsgálták, de további izzást már nem tapasztaltak.
Út szélén parkoló autó műszerfalánál keletkezett tűz vasárnap délelőtt Sárváron, az ostffyasszonyfai utcában. A tűz az utastérre is átterjedt. A sárvári hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, vízsugárral a tüzet eloltották. Az egység az oltást követően az autót hőkamerával átvizsgálták, de további izzást nem tapasztaltak.
Hatvan négyzetméteren égett vasárnap délután a száraz fű egy magasfeszültségű villanyoszlop alatt Zsira közelében. A csepregi önkormányzati, a helyi, a répcevisi és a peresznyei önkéntes tűzoltók a helyszínre kérték az áramszolgáltató szakembereit. Az egységek három vízsugárral és kéziszerszámokkal a tűz továbbterjedését megakadályozták és eloltották a lángokat.
Tűzrakóhelyen égette tegnap délelőtt a növényi hulladékot egy lakó Kőszegszerdahelynél. A tűz a közeli erdősávot is veszélyeztette. A kőszegi önkormányzati, a helyi és a bozsoki önkéntes tűzoltók vízsugárral eloltották a tüzet, és felhívták a lakó figyelmét a tűzgyújtási tilalom idején érvényes tűzgyújtási szabályok betartására.
Növényi hulladékot égetett tegnap délután a kertjében egy ember Jánosházán, a Sümegi utcában. A tűz a szomszéd telkén lévő száraz fűre is átterjedt. A sárvári hivatásos és a jánosházi önkéntes tűzoltók vízsugárral és kéziszerszámokkal a tüzet eloltották.
Oszlopra szerelt hulladéktároló égett tegnap délután a 86-os főúton, Vátnál. A sárvári hivatásos tűzoltók feltöltötték vízzel a szemetest, ezzel a füst megszűnt.
Tűzgyújtási tilalom: nem aprópénz, 3 millió forint bírság lehet belőle
Ha mégis tüzet gyújtasz és abból kár keletkezik, annak a költségeit meg kell fizetni. Az alapbüntetés 10 ezer forintnál kezdődik, de akár 100 ezer forint is lehet. Ha pedig komoly tűz keletkezik vagy nagy tűzkárral fenyeget a tűz és kijönnek a tűzoltók is, ki fogják számlázni és behajtják rajtad. A tűzvédelmi szabály súlyos megsértéséért nagyon komoly összeg lehet a büntetés.
Ez akár 200 ezer forinttól 3 millió forintig terjedő büntetés is lehet, ha a tűzoltóságnak ki kell vonulni oltani a tüzet. További fontos tudnivalók ITT!