Utánajártunk, hogy miért érkeztek tűzoltók az egyik szombathelyi utcába

Bejelzett egy gondosóra hétfő délután a szombathelyi Széll Kálmán utcában. Balogh Esztertől, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjétől megtudtuk: a tűzoltóság gondosóra miatt intézkedett az utcában. A szakember hozzátette: gyakran előfordul, hogy a gondosóra tévesen jelez - péládul mert leejtik - és emiatt vonulnak kollégái egy-egy helyszínre. A Széll Kálmán utcában is ez történt, az ajtó nyitása után megbizonyosodtak róla, hogy nincs veszélyben senki, ezért más intézkedésre nem volt szükség.

A Széll Kálmán utcában intézkedtek a tűzoltók

Forrás: VN

Máskor is adott a tűzoltóknak munkát a tévesen jelző gondosóra

Nemrég arról is beszámoltunk, amikor vaskapuval, lakattal lezárt utcában jelzett a gondosóra Szombathelyen. Itt is az történt, hogy a jelzést csak véletlenül nyomta be az óra idős használója, ám a helyszínen az is kiderült, hogy ismét egy potenciális életveszélyes helyzetet teremtettek maguknak a lakók a kis utcában, amit a lakók vaskapuval, lánccal és lakattal zártak le.