Baleset

1 órája

Tűzoltók, mentők a helyszínen - Árokba hajtott egy autó Vasban

A Gersekaráton, a Vasvári úton kell beavatkozniuk a tűzoltóknak.

Vaol.hu

Árokba hajtott és az oldalára borult egy személyautó a Vas vármegyei Gersekarát közelében, a Vasvári úton, vagyis a 7441-es úton. A műszaki mentést végző vasvári önkormányzati tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. A helyszínen vannak a mentők is - közölte a katasztrófavédelem.

 

