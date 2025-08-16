Tűzoltók, mentők a helyszínen - Árokba hajtott egy autó Vasban

Árokba hajtott és az oldalára borult egy személyautó a Vas vármegyei Gersekarát közelében, a Vasvári úton, vagyis a 7441-es úton. A műszaki mentést végző vasvári önkormányzati tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. A helyszínen vannak a mentők is - közölte a katasztrófavédelem.