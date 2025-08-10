augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

36 perce

Felborult a tűzoltóság 50 tonnás daruja Ausztriában, két tűzoltó megsérült

Címkék#Ausztria#baleset#tűzoltóság#daru

Korábbi baleset mentésén dolgoztak. Két tűzoltó megsérült Ausztrában, mikor felborult a tűzoltóság daruja.

Vaol.hu

Vasárnap hajnalban súlyos baleset történt Linzben a B1-es Wiener Straße egyik kereszteződésénél, ahol egy korábbi villamos-autó ütközés utómunkálatai közben felborult a hivatásos tűzoltóság 50 tonnás mentődarúja, két tűzoltó megsérült.

Osztrák tűzoltóság, tűzoltóautó Ausztria
Felborult a tűzoltóság 50 tonnás daruja Ausztriában
Fotó: August Tahlhammer / Forrás: Wikipedia

Felborult a tűzoltóság 50 tonnás daruja

A beavatkozó egységek egy kisiklott villamost próbáltak visszaemelni a sínekre, amikor a hivatásos tűzoltóság 50 tonnás daruja eddig tisztázatlan okból megindult, átbukott egy rézsűn, majd egy szomszédos mezőn oldalára dőlt. A darukezelő saját erejéből ki tudott szállni a fülkéből, két tűzoltó viszont a jármű alá szorult, akiket a kollégáik mentettek ki.
A két megsérült tűzoltót Linz kórházaiba szállították. Az egyikük vállsérülést, a másik a lábain szerzett sérüléseket. Mindketten eszméletüknél voltak és stabil állapotban kerültek ellátásra.

A tűzoltók egy korábbi baleset mentésén dolgoztak: egy villamos és egy személyautó karambolozott, a villamos kisiklott, utasok nem voltak a szerelvényen, a járművezető sértetlen maradt. A személyautó két utasa könnyebb sérüléseket szenvedett.

A rendőrség vizsgálja a daru felborulásának az okát, a daru műszaki biztosítása és a terepviszonyok szerepe is a vizsgálat tárgya. A helyszínen jelentős erőkkel dolgoztak: a villamos visszaemelése után kezdődhet meg a felborult daru műszaki mentése, amely újabb forgalomkorlátozásokkal járhat a Wiener Straße térségében.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu