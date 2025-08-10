36 perce
Felborult a tűzoltóság 50 tonnás daruja Ausztriában, két tűzoltó megsérült
Korábbi baleset mentésén dolgoztak. Két tűzoltó megsérült Ausztrában, mikor felborult a tűzoltóság daruja.
Vasárnap hajnalban súlyos baleset történt Linzben a B1-es Wiener Straße egyik kereszteződésénél, ahol egy korábbi villamos-autó ütközés utómunkálatai közben felborult a hivatásos tűzoltóság 50 tonnás mentődarúja, két tűzoltó megsérült.
A beavatkozó egységek egy kisiklott villamost próbáltak visszaemelni a sínekre, amikor a hivatásos tűzoltóság 50 tonnás daruja eddig tisztázatlan okból megindult, átbukott egy rézsűn, majd egy szomszédos mezőn oldalára dőlt. A darukezelő saját erejéből ki tudott szállni a fülkéből, két tűzoltó viszont a jármű alá szorult, akiket a kollégáik mentettek ki.
A két megsérült tűzoltót Linz kórházaiba szállították. Az egyikük vállsérülést, a másik a lábain szerzett sérüléseket. Mindketten eszméletüknél voltak és stabil állapotban kerültek ellátásra.
A tűzoltók egy korábbi baleset mentésén dolgoztak: egy villamos és egy személyautó karambolozott, a villamos kisiklott, utasok nem voltak a szerelvényen, a járművezető sértetlen maradt. A személyautó két utasa könnyebb sérüléseket szenvedett.
A rendőrség vizsgálja a daru felborulásának az okát, a daru műszaki biztosítása és a terepviszonyok szerepe is a vizsgálat tárgya. A helyszínen jelentős erőkkel dolgoztak: a villamos visszaemelése után kezdődhet meg a felborult daru műszaki mentése, amely újabb forgalomkorlátozásokkal járhat a Wiener Straße térségében.