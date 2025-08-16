Utánfutóról lesett szalmabála miatt történt súlyos baleset

Súlyos baleset történt szombaton délután. Leesett egy szalmabála egy gépkocsi utánfutójáról, a 7-es főúton Nagykanizsa közelében, a 203. kilométernél, és egy személyautó a bálának ütközött, egy másik pedig árokba hajtott. A műszaki mentést végző nagykanizsai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelik - közölte a katasztrófavédelem.