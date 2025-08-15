Jobb tudni!
1 órája
Mi szóltunk: tényleg kerülje el ezt a szombathelyi útszakaszt!
Forrás: Horváth Istvánné
Ahogyan az várható volt, az aszfaltozási munkálatok miatt ismét hatalmas torlódás alakult ki Szombathely határában a 87-es úton, a 11-es Huszár út és az Ipari út között. A munkálatok pénteken is tartanak, emiatt félpályán haladhat a forgalom, váltakozó irányban az érintett útszakaszon.
Pénteken is jókora torlódás van Szombathely határábanFotók: Horváth Istvánné
Ezen a részen normális esetben is hatalmas forgalom van napközben, a félpályás lezárás miatt pedig még a szokásosnál is nagyobb torlódás alakult ki. Mindenkit arra kérünk, hogy kerülje el az érintett útszakaszt!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre