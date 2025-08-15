augusztus 15., péntek

1 órája

Mi szóltunk: tényleg kerülje el ezt a szombathelyi útszakaszt!

Címkék#Szombathely#útszakaszt#félpálya#forgalom#munkálatok

Horváth Istvánné
Forrás: Horváth Istvánné

Ahogyan az várható volt, az aszfaltozási munkálatok miatt ismét hatalmas torlódás alakult ki Szombathely határában a 87-es úton, a 11-es Huszár út és az Ipari út között. A munkálatok pénteken is tartanak, emiatt félpályán haladhat a forgalom, váltakozó irányban az érintett útszakaszon. 

Pénteken is jókora torlódás van Szombathely határában

Fotók: Horváth Istvánné

Ezen a részen normális esetben is hatalmas forgalom van napközben, a félpályás lezárás miatt pedig még a szokásosnál is nagyobb torlódás alakult ki. Mindenkit arra kérünk, hogy kerülje el az érintett útszakaszt!

 

