Vádemelés

2 órája

Ütötte-vágta a kiskorú motorost a szombathelyi férfi, mert a lakása előtt állt félre

Címkék#vádlott#motoros#lány

Könnyű testi sértés vétsége miatt emeltek vádat egy szombathelyi férfival szemben.

Vaol.hu
Forrás: Shutterstock

A Vas Vármegyei Főügyészség közleményben tájékoztatta lapunkat, hogy a Szombathelyi Járási Ügyészség garázdaság vétsége és könnyű testi sértés vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint 2025 májusában, a szombathelyi lakása előtt a kismotorjával műszaki okból megállni kényszerülő kiskorú sértettet azért bántalmazta, mert nem tudott azonnal beállni a kapubejáróba. A megvádolt férfi először trágár szavakkal szólította fel a kiskorú lányt a távozásra, majd benyúlt a bukósisakjába, a fejét rángatta, ezután többször megütötte a bukósisakot és a sértett hátát is.

A kiskorú sértett a bántalmazás következtében könnyű sérüléseket szenvedett.

A vádlott kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen.

A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.

 

