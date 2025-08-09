41 perce
Sokkolta a megyét - Egy éve történt a két áldozatot követelő tragikus vépi baleset
Két ember vesztette életét tavaly ezen a napon Szombathely és Vép között. A vépi halálos balesetre emlékezünk.
Tragédia történt 2024. augusztus 9-én, a délutáni órákban. Már az első percektől sejteni lehetett, hogy nagy a baj. A vépi úti körforgalmat lezárták, a rendőrök elterelték a forgalmat, a helyszínre pedig nagy erőkkel vonultak a mentők és a tűzoltók. A vépi halálos balesetre emlékezünk.
Nincsenek szavak a vépi tragédiára
Akiket nem engedtek ki Vép fele a körforgalomból, a távolból figyelték, ahogy a villanytelep közeléből mentőhelikopter emelkedik a magasba. Köztük volt Bernadett is, aki akkor még nem tudta, a helikopterben kislányát szállítják éppen a győri kórházba. Az édesanya a Vas Népének idézte fel a tragikus baleset után az eseményeket.
- Azon a végzetes augusztusi napon édesapám nálunk volt, aztán a lányommal előbb elindultak hozzájuk Bozzaiba, mint én – mondta Bernadett. – A biztonságra nagyon ügyelt, mielőtt elindult, mindig bekötötte a gyerekülésbe az unokáját. Akkor is így tett! Egy kicsivel később indultam utánuk, amikor Szombathelyen a vépi körforgalomhoz értem, eltereltek a rendőrök. Még rá is néztem a mentőhelikopterre, de a legrosszabb rémálmomban sem gondoltam volna, hogy a kislányommal emelkedik a magasba. Aztán, hazaérve kaptam a felfoghatatlan hírt, édesapám az egyik áldozat - az egyik. A balesetben ugyanis ketten vesztették életüket, Bernadett édesapja mellett egy ismert vasi DJ volt a baleset másik áldozata.
A vépi halálos baleset körülményei
Augusztus kilencedikén, pénteken a délutáni órákban egy Suzuki Ignis személyautó haladt Vép felől Szombathely irányába, amikor a jármű ismeretlen okból a padkára hajtott, ahonnét a sofőr hirtelen kormánymozdulattal akart visszatérni a sávjába. Az autó vezetője elvesztette uralmát a jármű felett és a szemből érkező Suzuki Swift személyautónak ütközött, majd ezután a Swift mögött haladó Fordnak. A Ford vezetője megpróbálta elkerülni az ütközést, de ez nem sikerült. A Ford és a Swift ezután az árokban állt meg.
A Suzuki Ignis vezetője nem használta a biztonsági övet, ezért kirepült a járműből, és olyan súlyosan megsérült, hogy az újraélesztési kísérletek ellenére a helyszínen életét vesztette. A Suzuki Swift vezetője a balesetben azonnal meghalt, az élettel összeegyeztethetetlen sérüléseket szenvedett, a megmentésére nem volt esély. A Swiftben a hátsó ülésen gyerekülésben egy kétéves kislány ült, őt nagyon súlyos állapotban, koponyasérüléssel és több töréses sérüléssel mentőhelikopter szállította a győri kórházba. A Ford vezetője könnyebben sérült, őt mentő szállította a szombathelyi kórházba.
Bernadett kislányát a győri kórházba szállították
A mentőhelikopter a győri Petz Aladár Kórházba vitte a kétéves kislányt. A baleset után pár nappal portálunk számára csak szűkszavú tájékoztatást adott a kórház. Mint kiderült, a gyermek napokig kómában volt. Szeptemberben azonban már jó híreket oszthattunk meg az állapotáról. Akkorra már Győrből átszállították Zalaegerszegre, itt nyilatkozott lapunknak Bernadett, az édesanya.
Augusztus 9-e óta kórházban vagyunk, jól esne kicsit kimozdulni, szusszanni egyet. Itt a kórházban kialakult a napirendünk: reggeli, gyógytorna, ebéd, pihenés, vizsgálatok, fürdetés altatás. Pénteken pedig kutyás terápia van. A lányom egyre jobban van, gyógyulnak a sérülései. De még mindig gyógyszert kell szednie.
- mondta akkor Bernadett.
Legutóbb januárban beszéltünk az édesanyával, akkorra már hazamehettek a zalaegerszegi kórházból is.
A körülményekhez képest jól vagyunk
– mondta el lapunknak az édesanya, aki azt is elmesélte, ha minden jól megy, kislánya hamarosan bölcsődébe mehet.
Egyedül neveli a kislányát az anya – A gyermek súlyosan megsérült a vépi brutális balesetben
Ismert DJ halt meg
A baleset másik áldozata egy ismert vasi DJ, N. G. volt, aki G.Zaj Team részeként zenélt szerte a vármegyében. A baleset után közösségi oldalát elárasztották a gyászoló bejegyzések.
Felfoghatatlan. Egy jószívű, segítőkész ember ment el. Amit minden évben tettél a Mosolynapon... Köszönünk mindent Gabi! Legyen könnyű a föld!
- írta egy megtört ismerős.
- A baleset helyszínén most két fejfa emlékeztet a tragédiára.
