Sokkolta a megyét - Egy éve történt a két áldozatot követelő tragikus vépi baleset

Tragédia történt 2024. augusztus 9-én, a délutáni órákban. Már az első percektől sejteni lehetett, hogy nagy a baj. A vépi úti körforgalmat lezárták, a rendőrök elterelték a forgalmat, a helyszínre pedig nagy erőkkel vonultak a mentők és a tűzoltók. A vépi halálos balesetre emlékezünk.

Egy éve történt a vépi halálos baleset

Forrás: VN/archív

Nincsenek szavak a vépi tragédiára

Akiket nem engedtek ki Vép fele a körforgalomból, a távolból figyelték, ahogy a villanytelep közeléből mentőhelikopter emelkedik a magasba. Köztük volt Bernadett is, aki akkor még nem tudta, a helikopterben kislányát szállítják éppen a győri kórházba. Az édesanya a Vas Népének idézte fel a tragikus baleset után az eseményeket.

- Azon a végzetes augusztusi napon édesapám nálunk volt, aztán a lányommal előbb elindultak hozzájuk Bozzaiba, mint én – mondta Bernadett. – A biztonságra nagyon ügyelt, mielőtt elindult, mindig bekötötte a gyerekülésbe az unokáját. Akkor is így tett! Egy kicsivel később indultam utánuk, amikor Szombathelyen a vépi körforgalomhoz értem, eltereltek a rendőrök. Még rá is néztem a mentőhelikopterre, de a legrosszabb rémálmomban sem gondoltam volna, hogy a kislányommal emelkedik a magasba. Aztán, hazaérve kaptam a felfoghatatlan hírt, édesapám az egyik áldozat - az egyik. A balesetben ugyanis ketten vesztették életüket, Bernadett édesapja mellett egy ismert vasi DJ volt a baleset másik áldozata.

Forrás: VN/archív

A vépi halálos baleset körülményei

Augusztus kilencedikén, pénteken a délutáni órákban egy Suzuki Ignis személyautó haladt Vép felől Szombathely irányába, amikor a jármű ismeretlen okból a padkára hajtott, ahonnét a sofőr hirtelen kormánymozdulattal akart visszatérni a sávjába. Az autó vezetője elvesztette uralmát a jármű felett és a szemből érkező Suzuki Swift személyautónak ütközött, majd ezután a Swift mögött haladó Fordnak. A Ford vezetője megpróbálta elkerülni az ütközést, de ez nem sikerült. A Ford és a Swift ezután az árokban állt meg.

A Suzuki Ignis vezetője nem használta a biztonsági övet, ezért kirepült a járműből, és olyan súlyosan megsérült, hogy az újraélesztési kísérletek ellenére a helyszínen életét vesztette. A Suzuki Swift vezetője a balesetben azonnal meghalt, az élettel összeegyeztethetetlen sérüléseket szenvedett, a megmentésére nem volt esély. A Swiftben a hátsó ülésen gyerekülésben egy kétéves kislány ült, őt nagyon súlyos állapotban, koponyasérüléssel és több töréses sérüléssel mentőhelikopter szállította a győri kórházba. A Ford vezetője könnyebben sérült, őt mentő szállította a szombathelyi kórházba.