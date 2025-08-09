augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

41 perce

Sokkolta a megyét - Egy éve történt a két áldozatot követelő tragikus vépi baleset

Címkék#Szombathely#vépi baleset#tragédia#baleset#kislány

Két ember vesztette életét tavaly ezen a napon Szombathely és Vép között. A vépi halálos balesetre emlékezünk.

Vaol.hu
Sokkolta a megyét - Egy éve történt a két áldozatot követelő tragikus vépi baleset

Forrás: VN/archív

Tragédia történt 2024. augusztus 9-én, a délutáni órákban. Már az első percektől sejteni lehetett, hogy nagy a baj. A vépi úti körforgalmat lezárták, a rendőrök elterelték a forgalmat, a helyszínre pedig nagy erőkkel vonultak a mentők és a tűzoltók. A vépi halálos balesetre emlékezünk.

Egy éve történt a vépi halálos baleset
Egy éve történt a vépi halálos baleset
Forrás: VN/archív

Nincsenek szavak a vépi tragédiára

Akiket nem engedtek ki Vép fele a körforgalomból, a távolból figyelték, ahogy a villanytelep közeléből mentőhelikopter emelkedik a magasba. Köztük volt Bernadett is, aki akkor még nem tudta, a helikopterben kislányát szállítják éppen a győri kórházba. Az édesanya a Vas Népének idézte fel a tragikus baleset után az eseményeket.

- Azon a végzetes augusztusi napon édesapám nálunk volt, aztán a lányommal előbb elindultak hozzájuk Bozzaiba, mint én – mondta Bernadett. – A biztonságra nagyon ügyelt, mielőtt elindult, mindig bekötötte a gyerekülésbe az unokáját. Akkor is így tett! Egy kicsivel később indultam utánuk, amikor Szombathelyen a vépi körforgalomhoz értem, eltereltek a rendőrök. Még rá is néztem a mentőhelikopterre, de a legrosszabb rémálmomban sem gondoltam volna, hogy a kislányommal emelkedik a magasba. Aztán, hazaérve kaptam a felfoghatatlan hírt, édesapám az egyik áldozat - az egyik. A balesetben ugyanis ketten vesztették életüket, Bernadett édesapja mellett egy ismert vasi DJ volt a baleset másik áldozata.

Forrás: VN/archív

A vépi halálos baleset körülményei

Augusztus kilencedikén, pénteken a délutáni órákban egy Suzuki Ignis személyautó haladt Vép felől Szombathely irányába, amikor a jármű ismeretlen okból a padkára hajtott, ahonnét a sofőr hirtelen kormánymozdulattal akart visszatérni a sávjába. Az autó vezetője elvesztette uralmát a jármű felett és a szemből érkező Suzuki Swift személyautónak ütközött, majd ezután a Swift mögött haladó Fordnak. A Ford vezetője megpróbálta elkerülni az ütközést, de ez nem sikerült. A Ford és a Swift ezután az árokban állt meg. 

A Suzuki Ignis vezetője nem használta a biztonsági övet, ezért kirepült a járműből, és olyan súlyosan megsérült, hogy az újraélesztési kísérletek ellenére a helyszínen életét vesztette. A Suzuki Swift vezetője a balesetben azonnal meghalt, az élettel összeegyeztethetetlen sérüléseket szenvedett, a megmentésére nem volt esély. A Swiftben a hátsó ülésen gyerekülésben egy kétéves kislány ült, őt nagyon súlyos állapotban, koponyasérüléssel és több töréses sérüléssel mentőhelikopter szállította a győri kórházba. A Ford vezetője könnyebben sérült, őt mentő szállította a szombathelyi kórházba.

Bernadett kislányát a győri kórházba szállították

A mentőhelikopter a győri Petz Aladár Kórházba vitte a kétéves kislányt. A baleset után pár nappal portálunk számára csak szűkszavú tájékoztatást adott a kórház. Mint kiderült, a gyermek napokig kómában volt. Szeptemberben azonban már jó híreket oszthattunk meg az állapotáról. Akkorra már Győrből átszállították Zalaegerszegre, itt nyilatkozott lapunknak Bernadett, az édesanya. 

Forrás: VN/archív

Augusztus 9-e óta kórházban vagyunk, jól esne kicsit kimozdulni, szusszanni egyet. Itt a kórházban kialakult a napirendünk: reggeli, gyógytorna, ebéd, pihenés, vizsgálatok, fürdetés altatás. Pénteken pedig kutyás terápia van. A lányom egyre jobban van, gyógyulnak a sérülései. De még mindig gyógyszert kell szednie.

- mondta akkor Bernadett.

Legutóbb januárban beszéltünk az édesanyával, akkorra már hazamehettek a zalaegerszegi kórházból is. 

A körülményekhez képest jól vagyunk

 – mondta el lapunknak az édesanya, aki azt is elmesélte, ha minden jól megy, kislánya hamarosan bölcsődébe mehet.

Ismert DJ halt meg

A baleset másik áldozata egy ismert vasi DJ, N. G. volt, aki G.Zaj Team részeként zenélt szerte a vármegyében. A baleset után közösségi oldalát elárasztották a gyászoló bejegyzések.

Felfoghatatlan. Egy jószívű, segítőkész ember ment el. Amit minden évben tettél a Mosolynapon... Köszönünk mindent Gabi! Legyen könnyű a föld!

- írta egy megtört ismerős.

  • A baleset helyszínén most két fejfa emlékeztet a tragédiára.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu