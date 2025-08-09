augusztus 9., szombat

Tűzeset

2 órája

Kigyulladt a Szombathelyről indult vonat

Címkék#kigyulladt#tűzeset#vonat

Vaol.hu
Kigyulladt a Szombathelyről indult vonat

Illusztráció

Forrás: MW-archív

Műszaki hiba miatt szombat délelőtt fennakadások alakultak ki az észak-balatoni vasútvonalon – közölte a Mávinform. Mint írják, a Szombathelyről 10:02-kor a budapesti Déli pályaudvarra elindult Kék Hullám InterCity mozdonyának gépterében Balatonakali-Dörgicse és Aszófő között tűz keletkezett. Hozzátették: a lángokat a mozdonyvezető gyorsan eloltotta, személyi sérülés nem történt.

Tűz a vonaton, késések a vonalon

Az eset következtében a Kék Hullám InterCity jelentős késéssel közlekedik. A fennakadások a Szabolcsi Tekergő Expresszvonat forgalmát is érintik: a Záhonyból a zánkai Erzsébet-táborba tartó járat helyett Aszófőtől pótlóbusz szállítja az utasokat, a táborból Záhonyba induló Szabolcsi Tekergő pedig csak Aszófőtől közlekedik, addig szintén pótlóbusz jár.

 

 

