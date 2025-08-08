Baleset
31 perce
Vonat és személyautó ütközött össze a Bakonyban
Bakonyszentlászló és Zirc között vonatpótló autóbusz fog közlekedni.
Illusztráció!
Forrás: VN-archív
Vonat és személyautó ütközött össze Bakonyszentlászló és Fenyőfő között, a vinyei átjárónál. A pannonhalmai hivatásos és a veszprémvarsányi önkéntes tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. A helyszínre mentő is érkezett. A vonaton összesen huszonheten utaztak. Bakonyszentlászló és Zirc között vonatpótló autóbusz fog közlekedni - tájékoztatott hivatalos oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Csütörtökön is történt súlyos vonatbaleset:
