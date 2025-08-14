augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

1 órája

Autóval ütközött a szombathelyi vonat, ketten életüket vesztették

Címkék#Szombathely#tragédia#vonatbaleset

Vaol.hu

Halálos vonatbaleset történt csütörtökön a délelőtti órákban a Baranya vármegyei Nagypeterd és Rózsafa között.

Halálos vonatbaleset történt
Halálos vonatbaleset történt
Forrás: bama.hu

Halálos vonatbaleset történt

A bama.hu a Katasztrófavédelem tájékoztatása alapján arról ír, összeütközött egy vonat és egy személyautó Nagypeterd és Rózsafa között, a vasúti átjáróban csütörtök késő délelőtt. A rendőrség a portál érdeklődésére közölte, hogy a balesetben ketten életüket vesztették. 

A Mávinform tájékoztatása szerint a balesetben érintett szerelvény a Pécsről 10:13-kor Szombathely felé indult Pannónia IR (8905) volt. A balesetben érintett vonat utasait egy Nagykanizsáig közlekedő pótlóbuszra szállították át. A Mávinform tájékoztatása szerint a Pannónia InterRégiók megosztva, Nagykanizsa és Szigetvár, valamint Szentlőrinc és Pécs között közlekednek. Szigetvár és Szentlőrinc között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A változás a barcsi személyvonatokat is érinti.

További részletek a bama.hu cikkében olvashatók!

A Zalaszentivánból 12:02-kor indult és a Pécsről 14:13-kor induló Pannónia InterRégió (8904, 8903) helyett Szigetvár és Pécs között közlekedik pótlóbusz.

A Barcs–Pécs pótlóbusz megállóhelyei:

  • Barcs vasútállomás
  • Barcs, Felső
  • Barcs, Középrigóc vasúti megállóhely
  • Darány, vasúti megálló
  • Kisdobsza, Fő utca
  • Nemeske, vasúti átjáró
  • Molvány vasútállomás 
  • Szigetvár vasútállomás
  • Botykapeterd, Szigetvári út
  • Szentdénes vasútállomás
  • Szentlőrinc vasútállomás
  • Pécs vasútállomás

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu