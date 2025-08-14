Autóval ütközött a szombathelyi vonat, ketten életüket vesztették

Halálos vonatbaleset történt csütörtökön a délelőtti órákban a Baranya vármegyei Nagypeterd és Rózsafa között.

Forrás: bama.hu

A bama.hu a Katasztrófavédelem tájékoztatása alapján arról ír, összeütközött egy vonat és egy személyautó Nagypeterd és Rózsafa között, a vasúti átjáróban csütörtök késő délelőtt. A rendőrség a portál érdeklődésére közölte, hogy a balesetben ketten életüket vesztették.

A Mávinform tájékoztatása szerint a balesetben érintett szerelvény a Pécsről 10:13-kor Szombathely felé indult Pannónia IR (8905) volt. A balesetben érintett vonat utasait egy Nagykanizsáig közlekedő pótlóbuszra szállították át. A Mávinform tájékoztatása szerint a Pannónia InterRégiók megosztva, Nagykanizsa és Szigetvár, valamint Szentlőrinc és Pécs között közlekednek. Szigetvár és Szentlőrinc között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A változás a barcsi személyvonatokat is érinti.

A Zalaszentivánból 12:02-kor indult és a Pécsről 14:13-kor induló Pannónia InterRégió (8904, 8903) helyett Szigetvár és Pécs között közlekedik pótlóbusz.

A Barcs–Pécs pótlóbusz megállóhelyei: