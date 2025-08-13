augusztus 13., szerda

A lakosság segítségét kérik

2 órája

Már egy éve nem találják a rendőrök a fiatal vasi zsarolót

Címkék#Police#zsarolás bűntett#Szakonyi Zoltán#Körmendi Rendőrkapitányság

Elfogatóparancsot adott ki a Szombathelyi Törvényszék a 24 éves vasi férfi ellen. A körmendi Szakonyi Zoltánt zsarolással vádolják.

Vaol.hu

A Szombathelyi Törvényszék országos körözést adott ki Szakonyi Zoltán ellen, akit zsarolás miatt keres a rendőrség. A 22 éves, körmendi születésű férfit már tavaly április óta keresik, azóta még nem sikerült a nyomára bukkanni.

Zsarolásért körözik ezt a körmendi fiatalt - már egy éve
Zsarolásért körözik ezt a körmendi fiatalt - már egy éve
Forrás:  Police.hu

Vasi zsarolót köröznek

Mint írják, a körözött férfi magassága 181–185 centiméter, testsúlya 81–90 kilogramm, termetes testalkatú. Rövidre vágott, tüske fazonú haját korábban is így hordta, arcbőre a hatóságok leírása szerint pattanásos. A körözést a Szombathelyi Törvényszék BV. Csoport rendelte el, az ügyben a Körmendi Rendőrkapitányság folytatja a körözési eljárást. 

A hatóság kéri, hogy aki a férfi tartózkodási helyéről érdemleges információval rendelkezik, az haladéktalanul jelezze a Körmendi Rendőrkapitányságon (Tel.: 06-94-592-632), vagy bármely rendőri szervnél. Bejelentést lehet tenni a 112-es segélyhívón is, a személyazonosság kérésre titokban marad.

 

 

