Már egy éve nem találják a rendőrök a fiatal vasi zsarolót

A Szombathelyi Törvényszék országos körözést adott ki Szakonyi Zoltán ellen, akit zsarolás miatt keres a rendőrség. A 22 éves, körmendi születésű férfit már tavaly április óta keresik, azóta még nem sikerült a nyomára bukkanni.

Zsarolásért körözik ezt a körmendi fiatalt - már egy éve

Forrás: Police.hu

Mint írják, a körözött férfi magassága 181–185 centiméter, testsúlya 81–90 kilogramm, termetes testalkatú. Rövidre vágott, tüske fazonú haját korábban is így hordta, arcbőre a hatóságok leírása szerint pattanásos. A körözést a Szombathelyi Törvényszék BV. Csoport rendelte el, az ügyben a Körmendi Rendőrkapitányság folytatja a körözési eljárást.

A hatóság kéri, hogy aki a férfi tartózkodási helyéről érdemleges információval rendelkezik, az haladéktalanul jelezze a Körmendi Rendőrkapitányságon (Tel.: 06-94-592-632), vagy bármely rendőri szervnél. Bejelentést lehet tenni a 112-es segélyhívón is, a személyazonosság kérésre titokban marad.