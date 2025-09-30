szeptember 30., kedd

Focikapu dőlt a fiúra, agyrázkódást szenvedett - videó

Rádőlt egy focikapu egy hatéves kisfiúra Zsennyén, emiatt eszméletét vesztette, agyrázkódást és fejzúzódást szenvedett - írja a TV2 Tények. A gyerek egy horgásztónál volt és játék közben dőlt rá a fémkapu, ami - úgy tudják - nem volt rögzítve. A kisfiú súlyosan megsérült, mentővel szállították kórházba. Az esettel kapcsolatban megkeresték a horgásztó tulajdonosát, de nem akart nyilatkozni. A rendőrség viszont büntetőeljárást indított az ügyben. 

agyrázkódás
Rádőlt egy focikapu a hatéves kisfiúra Zsennyén, emiatt agyrázkódást szenvedett 
Forrás: képernyőfotó

Agyrázkódás - A kisfiú már jobban van

Korbban megírtuk, arról érkezett bejelentés szeptember 28-án a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányságra, hogy a Zsennye külterületén található halastónál egy mobil fémkapu egy gyermekre borult.  Az eset körülményeinek tisztázására a Szombathelyi Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított. A nyomozás érdekeire tekintettel bővebb információt a rendőrség sajtószolgálata nem adhatott. 

A TV2 Tények videója IDE kattintva érhető el>> 

 

